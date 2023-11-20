Новости Эстонии
20.11.2023, 17:00

ОСТОРОЖНО | На Эстонию надвигаются снегопад и морозы

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Maaleht
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

На этой неделе погода окончательно станет зимней: в ночь со среды на четверг на Эстонию обрушатся сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Стоит быть предельно внимательными, поскольку сильная метель также крайне усложняет ситуацию на дорогах, предупреждает Maaleht.

По данным Агентства окружающей среды, в среду активная область низкого давления распространится на Скандинавию. Хотя днем ​​снега будет мало, к вечеру снегопад и осадки в виде мокрого снега усилятся. После полудня юго-западный и южный ветры начнут усиливаться. Вечером в западной части материка порывы достигнут 15 м/с, на побережье - 20 м/с, на островах - 25 м/с. Температура воздуха -2..-6°С, на островах и западном побережье -1..+1°С.

Сильная метель и морозы

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