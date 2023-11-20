Новости Эстонии
20.11.2023, 15:55

Забастовка неизбежна? Министр образования в преддверии встречи с учителями: скорее всего, трудовой спор по 2024 году решить не получится

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Министр образования Кристина Каллас выступает с речью на торжественной церемонии „Учитель года“.
Министр образования Кристина Каллас выступает с речью на торжественной церемонии „Учитель года“.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В понедельник министр образования Кристина Каллас вновь встречается с учителями и местными самоуправлениями, но говорить планируется о более далеком будущем, так как учителя отклонили предложение государственного примирителя.

По словам Каллас, на сегодняшнюю встречу она идет с мыслью о том, что переговоры могут продолжиться. „Так как официально переговоры о зарплате в 2025 году начнутся в следующем году, мы бы хотели и в этот раз вести переговоры так, как того требует закон, т.е. совместно с самоуправлениями“, - сказала Каллас.

Она отметила, что правительство хочет вести переговоры не только о минимальной ставке заработной платы учителей, но и о нагрузке учителей, расчете заработной платы, карьерной модели и упорядочивании школьной сети. „Нам нужно вести эти переговоры по более широкому кругу тем, потому что в образовании есть много вещей, которые вызывают у учителей недовольство и неудовлетворенность своей работой, и тогда эти переговоры будут касаться соглашения о зарплате на 2025-2027 годы, то есть речь идет не об одном годе - мы бы хотели заключить более долгосрочное соглашение“.

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