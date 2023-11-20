20.11.2023, 15:55
Забастовка неизбежна? Министр образования в преддверии встречи с учителями: скорее всего, трудовой спор по 2024 году решить не получится(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник министр образования Кристина Каллас вновь встречается с учителями и местными самоуправлениями, но говорить планируется о более далеком будущем, так как учителя отклонили предложение государственного примирителя.
По словам Каллас, на сегодняшнюю встречу она идет с мыслью о том, что переговоры могут продолжиться. „Так как официально переговоры о зарплате в 2025 году начнутся в следующем году, мы бы хотели и в этот раз вести переговоры так, как того требует закон, т.е. совместно с самоуправлениями“, - сказала Каллас.