Департамент транспорта подписал договор на строительство двух виадуков Rail Baltic

„Мы рады, что благодаря успешному и эффективному сотрудничеству между Департаментом транспорта и Rail Baltic Estonia готовится все больше объектов инфраструктуры по созданию зеленого железнодорожного сообщения с Европой“, — сказал Виктор Киселев, руководитель пыхьяского отдела службы эксплуатации дорог Департамента транспорта.

В ходе работ будут построены две автодорожные эстакады над будущей железнодорожной трассой. Все работы займут 22 месяца, а строительство новых виадуков должно быть завершено не позднее второй половины 2025 года.

Стоимость контракта составляет 6 761 578,04 евро без учета налога с оборота. Работы финансируются компанией Rail Baltic Estonia. Надзор со стороны владельца будет осуществлять OÜ Esprii.

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