Экономика
21.11.2023, 14:28

Производитель запчастей для вентиляционных систем сокращает в Эстонии всех работников. „Новость стала для всех настоящим шоком“

 
Interzon OÜ занималась производством запчастей для вентиляционных систем, сфокусировавшись на кухонной вентиляции.
Interzon OÜ занималась производством запчастей для вентиляционных систем, сфокусировавшись на кухонной вентиляции.
ФОТО: brizmaker | Shutterstock

OÜ Interzon прекращает производство в Эстонии и сокращает всех оставшихся сотрудников, пишет Ärileht.

Компания занимается производством запчастей для вентиляционных систем. Доход компании от продаж в 2020 году составил более двух миллионов евро, 1 721 050 евро в 2021 году и 1 503 640 евро в прошлом. Прибыль в 2021 году составила более 245 000 евро, однако уже в прошлом году упала до минусовых значений.

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