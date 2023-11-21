Производитель запчастей для вентиляционных систем сокращает в Эстонии всех работников. „Новость стала для всех настоящим шоком“

Компания занимается производством запчастей для вентиляционных систем. Доход компании от продаж в 2020 году составил более двух миллионов евро, 1 721 050 евро в 2021 году и 1 503 640 евро в прошлом. Прибыль в 2021 году составила более 245 000 евро, однако уже в прошлом году упала до минусовых значений.