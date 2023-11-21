Председатель делегации Эстонии: Россия нацелена на уничтожение нормального функционирования ОБСЕ

„Мы не смогли защитить принципы, которые были согласованы при создании организации. Что еще хуже – некоторые из наших членов в настоящий момент выступают полностью против этих принципов“, – отметил он в своем выступлении.

По словам Райдма, Россия стремится установить в регионе логику безопасности, опирающуюся на ее собственные правила и не имеющую ничего общего с демократическими ценностями. „Россия нацелена на полное уничтожение нормального функционирования ОБСЕ. К сожалению, наша организация отреагировала следующим образом: мы надеемся на лучшее будущее. Так не должно быть“, – подчеркнул Райдма. Он добавил, что будущее организации безопасности в руках ее членов и Эстония готова внести в него свой вклад.

В следующем году Эстония должна стать государством-председателем ОБСЕ, но Россия полностью заблокировала ее председательство. Эстония продолжит участвовать в работе как самой организации, так и ее парламентского измерения (ПА ОБСЕ). На встрече было принято решение удовлетворить запрос ассамблеи о небольшом увеличении плат в ее бюджет на следующий год, чтобы повысить способность ПА ОБСЕ к сохранению и укреплению своей роли в сложившейся ситуации в сфере безопасности.

В субботу в рамках осенней встречи ПА ОБСЕ состоялось заседание постоянного комитета, а в субботу и воскресенье – парламентская конференция, на которой обсудили роль организации в разрешении текущих конфликтов в регионе. В понедельник работа ПА ОБСЕ продолжится в формате Средиземноморского форума, центральной темой которого станет Газа.

На осенней сессии ПА ОБСЕ, которая проходит в столице Армении Ереване 18–20 ноября, Эстонию представляют председатель делегации страны Мати Райдма и член делегации Хельо Пикхоф.

Цель Парламентской ассамблеи ОБСЕ – активнее привлекать государства-участники к решению вопросов политики и безопасности в Европе, повышать эффективность гражданского контроля над вопросами военного характера и наращивать ответственность и влиятельность депутатов парламентов.