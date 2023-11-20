Спецкомиссия Рийгикогу обсудила использование пособий ЕС

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, в этом году комиссия обсуждает использование пособий Европейского союза уже в третий раз: „Цель сегодняшнего заседания – узнать, получается ли применить средства в предусмотренном бюджетом объеме и существует ли реальная угроза того, что часть средств Европейского союза не будет использована по причине нехватки времени“.

По данным Министерства финансов, до сих пор Эстония практически полностью реализовывала все пособия в рамках политики солидарности.

С восстановления независимости Эстония получает безвозмездную внешнюю помощь на миллиарды евро. Большинство пособий поступает из структурных фондов ЕС. Эстония также пользуется пособиями Швейцарии, Норвегии и Европейской экономической зоны. Средства в основном направляются на развитие экономики, образования, инфраструктуры и на защиту окружающей среды нашей страны.

На заседание комиссии были приглашены министр финансов Март Вырклаэв, руководитель службы по вопросам иностранного капитала Министерства финансов Трийн Томингас, координатор службы по вопросам иностранного капитала министерства (координатор Фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа) Иван Сергеев, министр здоровья Рийна Сиккут, вице-канцлер Министерства климата Тимо Татар, вице-канцлер Министерства образования и науки по вопросам научных исследований и разработок и политики высшего и профессионального образования Ренно Вейнтал, руководитель отдела политики высшего и профессионального образования и пожизненного обучения Министерства образования и науки Маргус Хайдак, руководитель по вопросам иностранного капитала Министерства образования и науки Инге Оопкауп и руководитель отдела по бюджету и финансовому управлению министерства Марика Туузис.

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