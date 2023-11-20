В Финляндии вышел из строя ядерный реактор. Как это отразится на Эстонии?

Выработка электроэнергии на Olkiluoto 3 в настоящее время приостановлена.

Руководитель службы по связям с общественностью финской атомной энергетической компании Teollisuuden Voima Йоханна Ахо сказала в понедельник утром, что причина аварии пока неизвестна.

Производство электроэнергии планируется восстановить завтра к 11 часов утра.

По заверению Elering, эта авария не окажет влияния на энергоснабжение в Эстонии. „У нас в странах Балтии нет недостатка в производственных мощностях“, – сказал руководитель по связям с общественностью Elering Айн Кёстер.

Также неисправность не повлияла на сегодняшнюю цену электроэнергии, поскольку неисправность была обнаружена вчера уже после фиксации цен. А вот завтрашние цены – это отдельный вопрос. „Сейчас мы находимся в более или менее том же ценовом диапазоне, что и Финляндия, поэтому авария повлияет и на нас. В каких именно объемах, мы узнаем через пару часов“, – сообщила в 11 часов утра руководитель балтийского рынка Nord Pool Ингрид Арус.

Третий реактор Olkiluoto начал регулярно производить электроэнергию в апреле этого года. Он обеспечивает около 14 процентов общего производства электроэнергии в Финляндии.

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