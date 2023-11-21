Союз медиапредприятий Эстонии: засекречивание информации не в интересах общественности

Союз медиапредприятий Эстонии в своем обращении отметил, что действующий в настоящее время Закон о публичной информации, в разработке которого участвовали в том числе представители средств массовой информации, работает. По мнению организации, государство и без того обладает широкими возможностями для того, чтобы засекретить или защитить информацию, и нет необходимости еще больше ограничивать доступ к публичной информации. Позицию Союз медиапредприятий разделяют канцлер юстиции Юлле Мадизе и государственный контролер Янар Холм, которые считают, что предназначенная для общего пользования информация должна быть доступной.

Союз медиапредприятий Эстонии обращает внимание на то, право на свободу информации и отражение СМИ важнейших тем является неотъемлемой частью демократического общества, а еще большее засекречивание информации ограничивает свободу слова, надевает намордник на СМИ, позволяя чиновникам решать, какой информацией делиться с общественностью, а какой нет.

Благодаря СМИ с момента обретения Эстонией независимости большая часть общественности узнавала о крупных сделках, процессах и решениях, информация была намного более прозрачной, чем в Восточной и Центральной Европе. И это обстоятельство оказало большое влияние на развитие Эстонии.

Союз медиапредприятий Эстонии готов внести свой вклад во внесение изменений в Закон о публичной информации, так как этот закон крайне важен для журналистов.

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