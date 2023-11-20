Ряды редеют? Йоаким Хелениус покинул Eesti 200: „Если новый председатель партии говорит, что я олигарх, это печально“

По словам Хелениуса, этому было три причины. Прежде всего, он разочаровался в Eesti 200 как в политической силе, поскольку партия должна была привнести свежие веяния в политический ландшафт Эстонии, но этого ей не удалось. В качестве еще одной причины он назвал риторику нового председателя партии Маргуса Цахкна.

„Когда новый председатель партии говорит, что я олигарх, и рассказывает о деньгах, которые я дал партии... Я думаю, что это очень печальное обвинение, грустно слышать такое, с таким председателем сложно двигаться вперед“, - сказал он.

В частности, Цахкна вчера заявил Eesti Päevaleht, что Хелениус должен понять, в какой партии он состоит, и что олигархические подходы партии не подходят.

„Он высказывался о том, что если ему что-то не нравится, а затем принимаются те решения, которые ему подходят, то он бы выделил партии деньги. Но за деньги нельзя купить политику и места в Eesti 200. Это делалось и раньше в некоторых других политических партиях, но Eesti 200 олигархический подход абсолютно чужд“, — сказал Цахкна.

В качестве третьей причины ухода Хелениус указал, что Эстония неправильно ведет экономику и что государственный аппарат необходимо будет существенно перестроить.

Хелениус заявил, что по-прежнему будет активен в политике. „Моя цель - повлиять на политиков Эстонии, чтобы провести необходимые реформы“, - сказал он и добавил, что не планирует вступать ни в какую другую политическую партию. „Я понял, что, возможно, я смогу гораздо лучше влиять [на политику], если [я] не буду являться членом политической партии“.

Он не смог сказать, есть ли еще в партии люди, планирующие ее покинуть.

Хелениус присоединился к партии Eesti 200 11 апреля 2021 года. Всего в пользу партии он пожертвовал 277 000 евро.

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