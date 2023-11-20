20.11.2023, 11:14
Джокович круче всех: занимает первую строчку рейтинга уже 400 недель!
ФОТО: | Scanpix
Серб Новак Джокович начал рекордную 400-ю неделю на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Он стал первым человеком, преодолевшим этот рубеж. В женской части тенниса дольше всех первой ракеткой мира была немка Штеффи Граф — 377 недель.
В мужском до Джоковича — швейцарец Роджер Федерер (310 недель).Также Джокович в рекордный восьмой раз завершил сезон в качестве первого номера мирового рейтинга.
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