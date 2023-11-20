Джокович круче всех: занимает первую строчку рейтинга уже 400 недель!

Он стал первым человеком, преодолевшим этот рубеж. В женской части тенниса дольше всех первой ракеткой мира была немка Штеффи Граф — 377 недель.

В мужском до Джоковича — швейцарец Роджер Федерер (310 недель).Также Джокович в рекордный восьмой раз завершил сезон в качестве первого номера мирового рейтинга.

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