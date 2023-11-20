Теннис
20.11.2023, 11:14

Джокович круче всех: занимает первую строчку рейтинга уже 400 недель!

 
ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA | Scanpix

Серб Новак Джокович начал рекордную 400-ю неделю на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Он стал первым человеком, преодолевшим этот рубеж. В женской части тенниса дольше всех первой ракеткой мира была немка Штеффи Граф — 377 недель.

В мужском до Джоковича — швейцарец Роджер Федерер (310 недель).Также Джокович в рекордный восьмой раз завершил сезон в качестве первого номера мирового рейтинга.

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