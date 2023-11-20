Новости Эстонии
20.11.2023, 12:56

Министерство климата признает „грешок“ и объясняет, почему ЕС начал производство в отношении Эстонии

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ФОТО: SVEN ARBET | Delfi Meedia

На этой неделе Европейская комиссия решила начать в отношении Эстонии официальное производство в связи с недостатками в принятии рамочной директивы об отходах. Также было объявлено, что Эстония не применила должным образом директиву о средах обитания, особенно в связи с вырубкой на территориях Natura 2000. Обе темы связаны с деятельностью Министерства климата, которое подробнее разъяснило ситуацию Forte.

Нарушение №1: отходы и вторичное использование.

По сообщению комиссии, рамочная директива по отходам устанавливает юридически обязательные цели по переработке и подготовке бытовых отходов к повторному использованию. Директива также требует, чтобы государства-члены улучшили свои системы управления отходами и повысили эффективность использования ресурсов.

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