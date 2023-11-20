Министерство климата признает „грешок“ и объясняет, почему ЕС начал производство в отношении Эстонии

На этой неделе Европейская комиссия решила начать в отношении Эстонии официальное производство в связи с недостатками в принятии рамочной директивы об отходах. Также было объявлено, что Эстония не применила должным образом директиву о средах обитания, особенно в связи с вырубкой на территориях Natura 2000. Обе темы связаны с деятельностью Министерства климата, которое подробнее разъяснило ситуацию Forte.