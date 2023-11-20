ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне мужчины

Два дня назад мужчина ушел из своего дома в Мустамяэ в неизвестном направлении и не вернулся. Мобильный телефон и документы он с собой не взял.

Рост Свена около 186 см, телосложение худощавое. Был одет в темно-синюю куртку, темные джинсы и спортивную обувь.

Полиция просит всех, кто видел Свена, сообщить об этом по номеру 112.

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