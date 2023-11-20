Евросоюз выделил Эстонии почти четыре миллиарда евро, большая часть средств уже выплачена(4)
На бюджетный период на 2014–2020 годы Эстонии из европейских структурных фондов выделили 3,7 миллиарда евро. На сегодняшний день уже получена вся сумма. Получателям субсидий предстоит выделить еще 220 миллионов евро. В течение периода поддержано более 14 500 проектов, более точная информация представлена на сайте Государственного центра вспомогательных услуг (Riigi Tugiteenuste Keskus, RTK).
Параллельно с завершающимся периодом начался новый бюджетный период финансирования на 2021–2027 годы, который принесет Эстонии 3,37 миллиарда евро из структурных фондов. В рамках политики единой принадлежности Эстония получит из фонда восстановления и стойкости еще около миллиарда евро для финансирования важнейших инвестиций и реформ. К началу ноября из бюджета нового периода были готовы к использованию 2,4 миллиарда евро, из этой суммы приняты решения о пособиях и составлены договоры на сумму 1,1 миллиарда евро.