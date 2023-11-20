Евросоюз выделил Эстонии почти четыре миллиарда евро, большая часть средств уже выплачена

Параллельно с завершающимся периодом начался новый бюджетный период финансирования на 2021–2027 годы, который принесет Эстонии 3,37 миллиарда евро из структурных фондов. В рамках политики единой принадлежности Эстония получит из фонда восстановления и стойкости еще около миллиарда евро для финансирования важнейших инвестиций и реформ. К началу ноября из бюджета нового периода были готовы к использованию 2,4 миллиарда евро, из этой суммы приняты решения о пособиях и составлены договоры на сумму 1,1 миллиарда евро.

„Наступил момент, когда закончился один бюджетный период и начался новый, поэтому в первую очередь следует сосредоточиться на том, чтобы все ранее запланированные проекты были успешно претворены в жизнь, все субсидии дошли до Эстонии и был дан старт новому периоду. Сейчас, когда сложилась сложная ситуация с бюджетом и экономика нуждается в поддержке, необходимо приложить максимум усилий к тому, чтобы выделенные Евросоюзом деньги были использованы своевременно. За счет этих средств мы можем направить инвестиции в образование, науку, энергетику, зеленый переход, транспорт, социальную защиту и многие другие сферы“,- сказал министр финансов Март Вырклаэв.