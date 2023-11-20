Новости Эстонии
20.11.2023, 14:08

Евросоюз выделил Эстонии почти четыре миллиарда евро, большая часть средств уже выплачена

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Более 14500 проектов получили поддержку в прошлом периоде.
Более 14500 проектов получили поддержку в прошлом периоде.
ФОТО: Kittyfly | Shutterstock

На бюджетный период на 2014–2020 годы Эстонии из европейских структурных фондов выделили 3,7 миллиарда евро. На сегодняшний день уже получена вся сумма. Получателям субсидий предстоит выделить еще 220 миллионов евро. В течение периода поддержано более 14 500 проектов, более точная информация представлена на сайте Государственного центра вспомогательных услуг (Riigi Tugiteenuste Keskus, RTK).

Параллельно с завершающимся периодом начался новый бюджетный период финансирования на 2021–2027 годы, который принесет Эстонии 3,37 миллиарда евро из структурных фондов. В рамках политики единой принадлежности Эстония получит из фонда восстановления и стойкости еще около миллиарда евро для финансирования важнейших инвестиций и реформ. К началу ноября из бюджета нового периода были готовы к использованию 2,4 миллиарда евро, из этой суммы приняты решения о пособиях и составлены договоры на сумму 1,1 миллиарда евро.

„Наступил момент, когда закончился один бюджетный период и начался новый, поэтому в первую очередь следует сосредоточиться на том, чтобы все ранее запланированные проекты были успешно претворены в жизнь, все субсидии дошли до Эстонии и был дан старт новому периоду. Сейчас, когда сложилась сложная ситуация с бюджетом и экономика нуждается в поддержке, необходимо приложить максимум усилий к тому, чтобы выделенные Евросоюзом деньги были использованы своевременно. За счет этих средств мы можем направить инвестиции в образование, науку, энергетику, зеленый переход, транспорт, социальную защиту и многие другие сферы“,- сказал министр финансов Март Вырклаэв.

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