20.11.2023, 11:47
АНАЛИЗ | Плохая новость для Каллас: выборы в правление Партии реформ оказались для нее не очень удачными(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Пока на основании состава правления невозможно сделать вывод, кто станет преемником Каи Каллас на посту председателя Партии реформ и в кресе премьер-министра. Ее главный соратник Март Вырклаэв в правление не вошел, а сама премьер уступила сразу трем однопартийцам, пишет Eesti Päevaleht.
На прошлом съезде Партии реформ, где избирались председатель и правление, в выборах правления приняли участие 1128 членов. Тогда Кая Каллас получила 984 голоса, то есть 87% от максимально возможного урожая. Она обошла Юргена Лиги, на тот момент одного из самых успешных кандидатов, 173 голосами. Сейчас в голосовании за председателя приняла участие 931 „белка“. Каллас получила 636 голосов, что составляет всего 68%.