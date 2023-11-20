Новости Эстонии
20.11.2023, 11:47

АНАЛИЗ | Плохая новость для Каллас: выборы в правление Партии реформ оказались для нее не очень удачными

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Плохие новости для Каллас: многие однопартийцы, конкурировавшие с другими кандидатами, получали больше голосов, чем она, не имевшая конкурента.
Плохие новости для Каллас: многие однопартийцы, конкурировавшие с другими кандидатами, получали больше голосов, чем она, не имевшая конкурента.
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Пока на основании состава правления невозможно сделать вывод, кто станет преемником Каи Каллас на посту председателя Партии реформ и в кресе премьер-министра. Ее главный соратник Март Вырклаэв в правление не вошел, а сама премьер уступила сразу трем однопартийцам, пишет Eesti Päevaleht.

На прошлом съезде Партии реформ, где избирались председатель и правление, в выборах правления приняли участие 1128 членов. Тогда Кая Каллас получила 984 голоса, то есть 87% от максимально возможного урожая. Она обошла Юргена Лиги, на тот момент одного из самых успешных кандидатов, 173 голосами. Сейчас в голосовании за председателя приняла участие 931 „белка“. Каллас получила 636 голосов, что составляет всего 68%.

На выборах в правление Кристен Михал набрал 728, Ханно Певкур 711 и Юрген Лиги 640 голосов. По всей Эстонии голосовали 1032 члена Партии реформ. По сравнению с этим числом Каллас получила и вовсе 62%. Это значит, что 38% участников съезда Партии реформ, то есть 396 членов, ее не поддержали. Напомним, что последние выборы председателя Партии реформ с двумя кандидатами состоялись в 2017 году, когда Ханно Певкур (62%) победил Кристена Михала (38%).

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