АНАЛИЗ | Плохая новость для Каллас: выборы в правление Партии реформ оказались для нее не очень удачными

На прошлом съезде Партии реформ, где избирались председатель и правление, в выборах правления приняли участие 1128 членов. Тогда Кая Каллас получила 984 голоса, то есть 87% от максимально возможного урожая. Она обошла Юргена Лиги, на тот момент одного из самых успешных кандидатов, 173 голосами. Сейчас в голосовании за председателя приняла участие 931 „белка“. Каллас получила 636 голосов, что составляет всего 68%.

На выборах в правление Кристен Михал набрал 728, Ханно Певкур 711 и Юрген Лиги 640 голосов. По всей Эстонии голосовали 1032 члена Партии реформ. По сравнению с этим числом Каллас получила и вовсе 62%. Это значит, что 38% участников съезда Партии реформ, то есть 396 членов, ее не поддержали. Напомним, что последние выборы председателя Партии реформ с двумя кандидатами состоялись в 2017 году, когда Ханно Певкур (62%) победил Кристена Михала (38%).