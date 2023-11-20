Индекс цен производителей промышленной продукции за год снизился на 3,0%, но в месячном сравнении все не так радужно

По сравнению с октябрем 2022 года больше всего на индекс повлияло снижение цен в производстве электроэнергии, деревообработке и производстве бумаги. Противоположное влияние оказало повышение цен в производстве электрооборудования, а также в производстве промышленных машин и оборудования.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с сентябрем прежде всего на индекс повлияло снижение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также в производстве топливных масел, электрооборудования и электронного оборудования. „На индекс повлияло также повышение цен в производстве изделий из древесины“, — добавила Шокман.

Индекс цен на экспортную продукцию в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 0,5%. Более всего снизились цены электроэнергии, нефтепродуктов и электронного оборудования. При этом наиболее повысились цены обуви и изделий из кожи, а также продуктов питания. По сравнению с октябрем 2022 года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 2,4%.

Индекс цен на импортную продукцию в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 0,3%. Более всего снизились цены электроэнергии, нефтепродуктов, а также бумаги и изделий из бумаги. В то же время наиболее повысились цены изделий из древесины, цены в горнодобывающей промышленности и цены транспортных средств. По сравнению с октябрем 2022 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 3,3%.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.