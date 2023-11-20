Тревожные выходные: за сутки задержаны 15 водителей с признаками опьянения

В 16.11 произошло дорожное происшествие в Харьюском уезде в волости Сауэ на 43-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. 32-летняя женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля Fiat Freemont, из-за гололедицы потеряла управление, автомобиль съехал с дороги вправо и опрокинулся. Водителя доставили в больницу. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 17.47 поступило сообщение о дорожном происшествии в Харьюском уезде в волости Виймси в поселке Хаабнеэме у дома по Рандвере теэ, 9. 10-летнюю девочку, вышедшую на проезжую часть из-за стоявшего автомобиля, сбил ехавший по дороге легковой автомобиль Jeep Wrangler, которым управлял 56-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.

В 19.40 произошло дорожное происшествие в Таллинне около дома по Палдискому шоссе, 83. Автобус MAN Lions City, которым управлял 53-летний мужчина, въехал в бордюр, в результате чего в автобусе упала 68-летняя женщина. Пассажира доставили в больницу.

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