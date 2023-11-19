Учителя русского языка пока не теряют работу, но их нагрузка будет снижаться

В Юриской гимназии группы русского языка в этом учебном году стали меньше. Учителю это на руку: больше внимания можно уделить каждому из детей. Школьникам предлагали на выбор также испанский и немецкий языки, но большинство все же выбрали русский, передает „Актуальная камера“.

„В этом учебном году пока не видно, чтобы учителя русского языка теряли большой объем работы или чтобы приходилось кого-то сокращать. Очевидно, это проявится спустя пару лет, я думаю, мы начнем наблюдать это через два-три года“, – сказал глава Таллиннского департамента образования Каарел Рунду.

По оценке Общества учителей русского языка, самая сложная ситуация в городах, где русские группы не набираются и, например, вместо прежних восьми их остается три. В то же время в сельской местности все наоборот: там группы русского языка переполнены и открывать другие группы второго иностранного нет смысла. У Министерства образования пока нет свежей статистики популярности русского языка. Но известно, что не все школы смогли предоставить ему альтернативу.

По мнению экспертов, учителя русского языка со временем будут менять специализацию и начнут преподавать другие языки. Поскольку педагогов остро не хватает, школьная система их не отпустит.

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