Правительство уже не планирует устанавливать правила электронного голосования

„В законопроекте уточняются организация, операции и технические требования к проведению электронного голосования, что делает процесс э-голосования более понятным и, следовательно, более контролируемым. Отмечу, что согласно последней редакции законопроекта, то есть редакции, инициированной и принятой в производство Рийгикогу, правительство не играет никакой роли в организации выборов“, – заявил ERR руководитель государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ.

Председатель парламентской конституционной комиссии, которая будет рассматривать законопроект, Хендрик Террас сказал ERR, что если раньше положения об электронных выборах были установлены в прикладных актах, то теперь посредством законопроекта они выведены на уровень закона, а это означает, что правительство не может изменить их быстро и без участия Рийгикогу. „Это важное изменение, и я думаю, что оно имеет смысл“, – заявил Террас.

„Электронные выборы – распространенное в Эстонии явление, люди им доверяют: на последних выборах в Рийгикогу уже было подано больше голосов электронным способом, чем с помощью бумажных бюллетеней (50,9% поданных голосов были электронными – прим. ред.). Поэтому касающиеся электронных выборов аспекты целесообразно вписать в закон“, – добавил Террас.

По мнению заместителя председателя комиссии, депутата фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Яака Валге, внесенных в пакет изменений недостаточно.

„Это не изменения по существу, а „косметическое лечение“ изначально дефектной структуры, которое не решит фундаментальные проблемы“, – сказал Валге ERR.

„Если мы хотим обеспечить доверие к электронным выборам, необходимо представить новый законопроект. До тех пор, по мнению EKRE, э-выборы в Эстонии должны быть прекращены“, – добавил Валге.

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