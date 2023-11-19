ФОТО | Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся через крышу. Пострадали четверо, двое из них - дети

В 15:10 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Умбуси в Пыльтсамаа автомобиль Nissan X-Trail вылетел с дороги и перевернулся через крышу. Пострадали все пассажиры автомобиля - двое взрослых и двое детей, подтвердили в полиции. Скорая помощь оказала им первую помощь на месте, госпитализация никому не понадобилась. Дорога на месте происшествия скользкая.

Еще одно ДТП также произошло днем ​​на 43-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, в нем пострадали два автомобиля. В обеих машинах находились только водители. Им потребовалась первая помощь, но в больницу их не доставили. Все обстоятельства пока выясняются.

На основных шоссе сейчас в основном сухо, но на второстепенных дорогах может быть скользко. Департамент полиции и погранохраны советует водителям выбирать подходящую скорость движения и считаться с тем, что времени добраться до места назначения может понадобиться чуть больше обычного.

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