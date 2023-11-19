Люди занимались сексом с деревом, пытались съесть лицо другого человека и приходили в полицию обнаженными. Зомби-наркотик вернулся в Эстонию, в том числе, в Нарву и Таллинн

Минюст уже много лет заказывает исследование по анализу содержания остатков наркотиков в городских сточных водах. Мониторинг этого года показал, что, как всегда, самым распространенным наркотиком в Эстонии является каннабис, за ним следует амфетамин. Но исследование также выявило, что к нам вернулось вещество, исчезнувшее здесь в 2020 году, когда из-за коронавируса была закрыта граница с Россией.