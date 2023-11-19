Выбрали! Eesti 200 возглавит Цахкна. Окк получил 14 голосов

Бывший председатель партии Лаури Хуссар в своей приветственной речи решительно поддержал Маргуса Цахкна. „Я рад передать руководящую должность Маргусу Цахкна“, - сказал он, не упустив возможности раскритиковать взгляды другого кандидата, Арко Окка. „Цахкна не нужно объяснять истину о том, что именно преступный Кремль делает не так“, - сказал Хуссар.

Кандидат на должность председателя, кинорежиссер Арко Окк в своем выступлении заявил, что авторитет партии потерян. „Многие члены партии обратились ко мне и сказали, что так продолжаться не может“, - сказал он. Он добавил, что партия была подло перехвачена у ее членов.

Второй кандидат, министр иностранных дел Маргус Цахна, в конце своего выступления раскритиковал Окка. „Сравнивать нашу партию с партией Путина неуместно в сегодняшней мировой обстановке, где Путин убивает людей и осуществляет геноцид“, — сказал Цахкна.

Он также упомянул вчерашние выборы правления Партии реформ и заявил, что об их результатах придется поразмышлять. Цахкна упомянул о напряженности в коалиции.

Общее собрание партии собралось в полдень в отеле Mövenpick в Таллинне. Кандидатами на пост председателя партии были министр иностранных дел Маргус Цахкна и кинематографист Арко Окк.

Руководство партии опровергло заявления Окка, которые он сделал на этой неделе. В частности, интервью режиссера носили пророссийский характер. По словам Окка, в эстонской политике всегда запугивали Россией. „Сейчас Россия очень конкретно пугает нас в Украине. Но мы должны понимать, что Россия — наш сосед, она сейчас слаба, и мы должны понимать нашего соседа. Если мы будем только создавать из нее фигуру врага... Она находится в другом пространстве ценностей, но мы должны держать руку на пульсе, мы должны понимать, как они думают“, - сказал он Delfi на этой неделе.

Позиции Цахкна активно подрывал Йоаким Хелениус, который на этой неделе призвал членов Eesti 200 бойкотировать выборы председателя партии.