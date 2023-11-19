Выбрали! Eesti 200 возглавит Цахкна. Окк получил 14 голосов(12)
Маргус Цахкна сегодня принял руководство партией Eesti 200.
Победитель был объявлен на общем собрании около 15:30. Цахкна получил 112 голосов, Арко Окк — 14.
Бывший председатель партии Лаури Хуссар в своей приветственной речи решительно поддержал Маргуса Цахкна. „Я рад передать руководящую должность Маргусу Цахкна“, - сказал он, не упустив возможности раскритиковать взгляды другого кандидата, Арко Окка. „Цахкна не нужно объяснять истину о том, что именно преступный Кремль делает не так“, - сказал Хуссар.
Кандидат на должность председателя, кинорежиссер Арко Окк в своем выступлении заявил, что авторитет партии потерян. „Многие члены партии обратились ко мне и сказали, что так продолжаться не может“, - сказал он. Он добавил, что партия была подло перехвачена у ее членов.
Второй кандидат, министр иностранных дел Маргус Цахна, в конце своего выступления раскритиковал Окка. „Сравнивать нашу партию с партией Путина неуместно в сегодняшней мировой обстановке, где Путин убивает людей и осуществляет геноцид“, — сказал Цахкна.
Он также упомянул вчерашние выборы правления Партии реформ и заявил, что об их результатах придется поразмышлять. Цахкна упомянул о напряженности в коалиции.
Общее собрание партии собралось в полдень в отеле Mövenpick в Таллинне. Кандидатами на пост председателя партии были министр иностранных дел Маргус Цахкна и кинематографист Арко Окк.
Руководство партии опровергло заявления Окка, которые он сделал на этой неделе. В частности, интервью режиссера носили пророссийский характер. По словам Окка, в эстонской политике всегда запугивали Россией. „Сейчас Россия очень конкретно пугает нас в Украине. Но мы должны понимать, что Россия — наш сосед, она сейчас слаба, и мы должны понимать нашего соседа. Если мы будем только создавать из нее фигуру врага... Она находится в другом пространстве ценностей, но мы должны держать руку на пульсе, мы должны понимать, как они думают“, - сказал он Delfi на этой неделе.
Позиции Цахкна активно подрывал Йоаким Хелениус, который на этой неделе призвал членов Eesti 200 бойкотировать выборы председателя партии.
Помимо кандидатов на пост председателя, были заслушаны также отзывы о работе эстонских министров от Eesti 200 - Кристины Каллас, Тийта Рийсало и самого Маргуса Цахкна.