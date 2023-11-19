Лаури Ляэнеметс: мы должны инвестировать в людей и энергетику(3)
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс на проходящем сегодня заседании совета уполномоченных партии подчеркнул необходимость активного инвестирования в людей и энергетику.
„Образованные люди выполняют более интеллектуальную работу, и благодаря зеленой энергетике мы сможем снизить цены на производство и восстановить наши экспортные возможности. Так мы добьемся цели обеспечить жителям Эстонии более высокие зарплаты“, – отметил Ляэнеметс в своей речи.
По его словам, социал-демократы в своей экономической и финансовой политике исходят из того, что у правительства в экономических процессах должна быть ведущая роль, а не роль наблюдателя. И у каждого человека должна быть возможность достойно жить на свою зарплату.
„В ситуации, когда всё больше стран защищают свою экономику, глобализация отступает, а окружающая среда меняется резко и стремительно, у правительства должна быть смелость отстаивать то, что действительно важно. Я встречался с предпринимателями в разных регионах Эстонии, и их единый месседж правительству заключался в том, что они ждут от государства четкой стратегии, плана и решений, которые приведут нас всех к цели. Предприниматели, делая инвестиции, должны знать, каков план государства по переходу на возобновляемую энергию, какими будут объемы вырубки лесов и сколько денежных средств получит публичный сектор“, – сказал лидер социал-демократов.
Он также отметил, что для дальнейшего развития Эстонии необходимо активно инвестировать в людей и энергетику.
„Самую ценную работу в мире может выполнять только самый умный в мире народ. И поэтому учеба и повышение своей квалификации не могут быть только личной инициативой человека и зависеть от рабочего места и наличия или отсутствия возможностей. Постоянная учеба должна стать естественной частью рабочего процесса. В 40-часовой рабочей неделе нужно находить всё больше времени для приобретения новых навыков и знаний. Только так будут расти ценность выполняемой работы и зарплаты“, – подчеркнул Ляэнеметс.
„Что касается энергетики, то план социал-демократов заключается в снижении стоимости электричества, производстве зеленой и чистой энергии, и создании новых высокооплачиваемых рабочих мест. Прежнюю цель Эстонии мы должны удвоить – производить около 200% нынешнего объема потребления электроэнергии из возобновляемых источников. Это обеспечит семьям и производствам доступную энергию на уровне Северных стран“, – сказал Ляэнеметс.
Уже сегодня Фонд развития предпринимательства (EAS) хотел бы инвестировать 5 миллиардов евро и создать 3 тысячи рабочих мест. Эти места были бы в первую очередь вблизи ветрогенераторов в Ляэнемаа и Пярнумаа, а также на островах. При наличии политической воли – также в Ида-Вирумаа и Пыльвамаа. Естественно, речь идет и о накопительных станциях, запланированных в Палдиски, а также о накопителе водорода, который собирается построить Eesti Energia. В качестве резервных мощностей подходят нынешние сланцевые станции и новые газовые станции.
Инвестиции при этом предполагают торги с предложениями наиболее низкой цены, возможность продавать напрямую от производителей предприятиям, гарантии тем, кто занимается накоплением энергии. Такая многогранная энергетическая система не появится без активной ведущей роли правительства, особенно с учетом того, что времени остается всё меньше.
Будущее семей и предприятий Эстонии зависит от того, как быстро удастся отказаться от прежних догм в экономической и финансовой политике.
Поскольку правый подход к экономике и абсолютная идеализация свободного рынка уже не предлагают нынешним мировым проблемам эффективных решений, Эстония нуждается в экономической модели, в основе которой лежало бы предотвращение и решение серьезных общественных проблем, а не просто всеобщее накопление сбережений.
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