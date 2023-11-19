Приходите торговать на Зимнюю ярмарку Хааберсти!

По словам старейшины управы района Хааберсти Олега Сильянова, на ярмарку приглашаются как юридические лица, так и частные лица, предлагающие товары, разрешенные к продаже в Эстонской Республике. „Для участия в торговле приглашаются все, предлагающие для продажи эстонские ремесленные и дизайнерские изделия, продукты и напитки. Предпочтение отдается рукоделию на тему Рождества, а также торговцам подарками“, - сказал Сильянов, добавив, что помимо ярмарки 15 декабря в амфитеатре на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ состоится зажигательный концерт, главными звездами которого будут популярная в 70-е годы прошлого века группа Baccara.