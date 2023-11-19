Приходите торговать на Зимнюю ярмарку Хааберсти!
В пятницу, 15 декабря, с 15:00 до 18:00 в Хааберсти на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ состоится зимний концерт и ярмарка, на которой будут продавать изделия местных мастеров и рукодельниц, также гостей ждут гастрономические изыски.
По словам старейшины управы района Хааберсти Олега Сильянова, на ярмарку приглашаются как юридические лица, так и частные лица, предлагающие товары, разрешенные к продаже в Эстонской Республике. „Для участия в торговле приглашаются все, предлагающие для продажи эстонские ремесленные и дизайнерские изделия, продукты и напитки. Предпочтение отдается рукоделию на тему Рождества, а также торговцам подарками“, - сказал Сильянов, добавив, что помимо ярмарки 15 декабря в амфитеатре на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ состоится зажигательный концерт, главными звездами которого будут популярная в 70-е годы прошлого века группа Baccara.
Зимний концерт и ярмарка на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ пройдут 15 декабря с 15:00 до 18:00. Торговцам нужно прибыть не позднее 12:00. Для участия в ярмарке необходимо получить разрешение на продажу. Заявку следует подать не позднее 10 декабря 2023 года. Стоимость торговой площади (9–12 м2) составляет 30 евро (цена включает НСО). Быстрым - лучшее место!
Пожалуйста, заранее ознакомьтесь с условиями торговли.
Дополнительная информация о ярмарке: Марика Леэтмаа, телефон 6404812, электронная почта marika.leetmaa@tallinnlv.ee.
Зимний концерт и ярмарку организует Управа района Хааберсти.
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