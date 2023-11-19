Чего боятся пенсионеры и реальны ли их опасения?(18)
Ежегодно 1 октября отмечают Международный день пожилого человека. В разных странах к этому дню приурочены мероприятия разного характера – благотворительные акции, фестивали и конференции, которые посвящены защите прав пожилого населения и вопросам их роли в социальной жизни. Но зачастую пожилые люди жалуются на то, что их насущные проблемы не отражены в докладах и цифрах, а решение для них не выдадут в соцотделе и не продадут в аптеке. Что беспокоит современных пенсионеров и как им можно помочь, узнавала „МК-Эстония“.
В сентябре 2023 года население Земли составляло 8,12 миллиарда человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 г. численность населения Земли в возрасте 60 лет и старше превысила численность детей в возрасте до 5 лет.
Согласно прогнозам, к 2030 году люди в возрасте 60 лет и старше будут составлять 1/6 жителей планеты. К этому времени их численность увеличится до 1,4 млрд человек (в 2020 году 1 млрд человек).
По прогнозам, к 2050 году численность населения в возрасте 60 лет и старше удвоится (составив 2,1 млрд человек), и каждый четвертый житель Европы и Северной Америки будет входить в категорию людей 65 лет и старше. Ожидается, что за период с 2020 по 2050 годы численность населения в возрасте 80 лет и старше вырастет втрое и достигнет 426 млн человек.
Переход от зрелости к старости связан с множеством проблем. Они касаются здоровья, материальных трудностей, социальной сферы. Закончив трудовую деятельность, человек обрывает контакты с коллегами, а ставшие взрослыми дети живут уже свою собственную жизнь зачастую за тридевять земель от родительского гнезда.
Интересы пенсионеров концентрируются на домашних делах, а общественная активность снижается. И если поначалу бездна свободного времени при минимуме обязательств может радовать, то со временем новизна положения стирается, и ежедневная рутина начинает вызывать раздражение. Общее неудовлетворение ситуацией постепенно накапливается, и пожилой человек может впасть в депрессию.
Беглый опрос, проведенный „МК-Эстонией“, показал, какие проблемы и страхи больше всего угнетают современных пожилых людей. Чем же можно им помочь?
Проблема 1: отсутствие общения
Практически каждый опрошенный нами пенсионер признался, что страдает от дефицита общения.
„После окончательного ухода с работы я особенно остро ощутил свое одиночество. Я привык к определенному ритму жизни, общению с разными людьми, у меня были цели, каждый день происходили какие-то события, новые
впечатления, и вдруг я оказался в вакууме, где ничего не происходит и стоит тишина. Какой-то бесконечный „День сурка““, – поделился Владимир Николаевич, 79.
„Дети с семьями живут отдельно от меня, у них свои дела, свои заботы, а мой круг общения сужается с каждым годом. Умер муж, умерла подруга, из общения – только кошка да изредка зазвонит телефон… Было легче, когда моя помощь была нужна семьям детей, например – посидеть с внуками, позаниматься с ними. Но внуки выросли, и я вижу их совсем редко. Целыми днями молчу и молчу…“ – рассказала Елена Андреевна, 80.
„Пенсионерам, не имеющим семьи и близкого круга общения, приходится очень тяжело, – комментирует семейная медсестра Наталья Мамонова. – Им не к кому обратиться за помощью, не с кем просто поговорить. Часто пожилые люди и к врачу приходят не потому, что что-то беспокоит, – просто здесь их хотя бы могут послушать“.
С выходом на пенсию количество визитов в поликлинику увеличивается. Проблемы здоровья выходят на первый план. По словам медсестры, очень тяжело пожилые люди переживают потерю супруга: их состояние резко ухудшается, хронические болезни обостряются. Сидение в очередях тоже не добавляет приятных эмоций.
„Пожилым людям остро не хватает общения и внимания, особенно если они живут одни. Самое действенное средство от депрессии – чтобы дети и внуки чаще их навещали. Пожилым людям необходимо чувствовать, что их любят, что они нужны, иначе они не видят смысла в своем существовании“, – говорит медсестра.
Дополнительно будет полезно создать такие условия, чтобы пожилые люди смогли активно участвовать в каком-то общем деле: принимать гостей и ходить в гости, трудиться на даче, заниматься мелким ремонтом. Рекомендуется также посещать театры, выставки, кино и обзавестись хобби. Научить пенсионера пользоваться социальными сетями тоже пойдет на пользу: с их помощью они могут быть всегда на связи с друзьями, бывшими коллегами, детьми и внуками.
Одинокие пенсионеры могут восполнить недостаток общения в дневных центрах, которые имеются в каждом городе. При центрах действуют клубы для пожилых людей, проходят концерты и лекции, там организуют творческие кружки, дневные стационары – взрослым детям стоит предоставить родителям информацию о них и, возможно, первый раз сходить в такой центр вместе с ними.
Кроме того, одиноким пенсионерам стоит повесить на видное место номер телефона эмоциональной поддержки и душепопечительства 116 123.
Проблема 2: страх бедности
На материальные трудности также пожаловался почти каждый из опрошенных.
„Привыкнуть жить на пенсию было трудно, живу от получки до получки, копить не получается, и страшно, если вдруг понадобится сделать какую-то крупную покупку – например, матрас или стиральную машину, – озабочен Валерий Андреевич, 74. – Очки, зубные протезы, палки для ходьбы – это все выбивает меня из бюджета. Неприятно, ведь всю жизнь я мог обеспечивать и себя, и семью, а сейчас уже приходится принимать помощь от детей, а у них самих дети. Все это как-то неправильно“.
„Боюсь в магазины заходить, – жалуется Валентина Александровна, 81. – Рассчитываешь потратить одну сумму, а все так быстро дорожает, что тратишь каждый раз больше. Все время беру продукты с уценкой, а ведь пенсионеры тоже любят и свежий творог, и свежее мясо“.
После выхода на пенсию у многих пенсионеров существенно сокращается бюджет, а экономия становится образом жизни. Привычный список покупок становится короче, а любимые продукты заменяют более дешевые аналоги. В итоге волнение из-за повышения цен и неуверенность в своем будущем влияют на здоровье пожилого человека.
Пособия, которые может получать пенсионер, могут оказаться очень кстати. Например, Департамент социального страхования выплачивает людям пенсионного возраста, у которых определена степень тяжести недостатка здоровья, социальное пособие.
Пенсионеры по старости имеют право право на приобретение вспомогательных средств со скидкой или по льготной цене.
Одиноко проживающим пенсионерам выплачивают 200 евро раз в год вместе с октябрьской пенсией.
Во многих городах также выплачивают пособия ко дню рождения или к юбилею. А Касса здоровья – повышенную компенсацию на лечение зубов и пособие на зубные протезы.
Районные соцотделы также могут предложить свою помощь, в том числе – продуктовые пакеты, различные пособия, зависящие от дохода, и т. д.
Помимо пособий пенсионер может воспользоваться рядом скидок. Например, Euroapteek и Südameapteek предлагают 10-процентную скидку на все товары, которые продаются в аптеке, кроме рецептурных лекарств и акционных товаров, но не больше 5 евро за один календарный месяц.
OÜ BCA Autoekspert предоставляет скидку в 10% тем, кто получает прибавку к пенсии и в то же время внесен в техпаспорт машины как владелец или ответственный пользователь. Скидка распространяется на кузовные и покрасочные работы, а также обслуживание, ремонт и аренду автомобиля.
В сети Rimi пенсионеры (старше 63 лет), у которых есть карта клиента и которые добавили данные о дате своего рождения, каждый понедельник получают скидку 10%.
Также скидку по пенсионному удостоверению можно получить в спортивных и развлекательных центрах (аквапарки, кинотеатры и т. п. ).
Так что пенсионное удостоверение стоит брать с собой и периодически показывать – может пригодиться.
Проблема 3: страх отстать от жизни
Некоторые пожилые люди сказали, что в основном лояльны к высокотехнологичным продуктам, но пользоваться благами современности в полной мере не могут.
„Помню, что сама в детстве мечтала о таком телефоне, чтоб можно было видеть собеседника, это казалось фантастикой. Эта мечта сбылась, но привыкнуть к этим новинкам не могу никак. Забываю, какую кнопку жать, а когда спрашиваю детей, они смеются или раздражаются – мол, тысячу раз тебе уже показывали. Обидно, и еще потому обидно, что сейчас все можно сделать через телефон или компьютер – к врачу записаться, газету выписать, новости почитать, фотографиями обменяться, слово для кроссворда найти.
Чиновнику какому-нибудь позвонишь, там говорят – смотрите на сайте, там все есть. Я знаю, что есть, а все равно – сложно мне“, – грустит Татьяна Викторовна, 78.
К сожалению, с возрастом степень заинтересованности в использовании технологических новинок снижается. Если молодое поколение овладевает новейшими технологиями без напряжения, то пенсионерам новые навыки даются нелегко. И если у детей и внуков не хватает терпения, чтобы многократно объяснять одно и то же, бабушка или дедушка могут и вовсе оставить попытки овладеть высокими технологиями.
Обучение людей старшего поколения обращению с компьютерами – задача сложная, но для опытного, внимательного и доброжелательного преподавателя разрешимая. Дневные центры при районных управах время от времени проводят курсы компьютерной грамотности, также есть возможность получить направление на курс для начинающих пользователей через Кассу по безработице.
„Чтобы пожилому родственнику было проще научиться работе со смартфоном, следует не отдавать ему свою старую модель, а подобрать подходящую именно ему, – советуют в представительстве Tele2. – В аппарате для пожилого человека должна быть возможность включить упрощенный режим управления, позволяющий сократить меню настроек до необходимого минимума и вывести на главный экран самые важные иконки, увеличить размеры шрифтов, удалить „лишние“ приложения и т. д. Мощность аккумулятора и скорость зарядки – тоже немаловажный пункт. Встроенная память – чем больше, тем лучше, потому что пожилые люди боятся удалить что-то важное и неохотно стирают ненужные данные“.
Проблема 4: Неуважительное отношение
Пожилые люди нередко жалуются на отношение к старикам как к ненужным людям.
„Может быть, я себя накручиваю, – говорит Елена Сергеевна (67), – но, выйдя на пенсию, ощущаю себя лишней, всем мешающей. Стою в магазине, щурюсь на этикетку с ужасно мелким шрифтом, а кто-то позади демонстративно вздыхает – я заслоняю товар. В соцотделе только что в лицо не скажут: „Ну что вы все ходите?“ А как не ходить, если что-то непонятно и надо спросить. В транспорте в спину назовут „бабка“ или vanamutt – неприятно. Из-за каждой мелочи переживаю“.
„Улучшить положение пожилого человека в обществе невозможно без того, чтобы у него самого имелось уважение к себе. На пенсии тоже можно быть активным и важным членом общества“, – считает психолог Анна Сыбер.
По ее словам, пожилые обладают огромным опытом и массой свободного времени, и их опыт нужно обязательно использовать, а для этого – привлекать их к активной общественной деятельности на всех возможных уровнях: волонтерство в приютах для животных, сотрудничество с детскими садиками, наставничество в общественном огороде, все что угодно душе. Близким обязательно нужно информировать пожилого родственника о том, где он может быть полезен.
Свободное время, появившееся на пенсии, в числе прочего следует направлять на реализацию внутреннего потенциала. Каждому пенсионеру было бы полезно выбрать направление в области культуры, образования,
творчества или иного пути развития и добиваться целей, не связанных исключительно с домашним хозяйством.
При этом очень важно, чтобы у человека был выбор: хочет он быть пенсионером или нет. Если он хочет и может продолжать работать, у него должна оставаться такая возможность. И близким не нужно настаивать, чтобы пожилой человек бросил работу.
„Если сложить все три принципа, у пожилого человека будет крепкое чувство собственного достоинства, а ощущение, что он мешает, что он лишний – уйдет“, – считает специалист.
Проблема 5: тело подводит
Старение организма и его воздействие на качество жизни тоже многие связали с выходом на пенсию.
„Пока работал – бегал, нигде ничего не болело. Как сел на пенсию – то там кольнет, то там заноет. А делать нечего, вот и прислушиваешься к организму. Раньше-то не до того было, а теперь словно разваливаюсь, и хилый стал, и нервный, беспокойный, и сплю плохо“, – пожимает плечами Роман Борисович, 70.
„Самое страшное на пенсии – быстрый набор веса! Лишний вес сильно старит, – горюет Ольга Дмитриевна, 71. – От него и прочие проблемы – давление, суставы, сон плохой. Врач говорит – худейте, а я в жизни никогда диет не соблюдала, была тонкая-звонкая, потому что на месте не сидела…“
Проблемы со здоровьем на качество жизни влияют напрямую. Согласно исследованиям геронтологов, умеренная активность и регулярные занятия спортом для пенсионеров крайне полезны. Они помогают поддерживать здоровье организма, продлевают жизнь, позволяя оставаться активным и полным жизненных сил в любом возрасте и не дают развиваться тревожности, беспокойству, неудовлетворенности.
Но спорт в жизни пожилых людей очень часто ограничивается просмотром спортивных телепрограмм. Малоподвижный образ жизни ведет к набору лишнего веса, гипертонии, депрессии, проблемам с сердцем и сосудами, бессоннице, скачкам артериального давления. А чем больше прописывают пожилому пациенту лекарств, тем сильнее страдает печень.
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