Чего боятся пенсионеры и реальны ли их опасения?

впечатления, и вдруг я оказался в вакууме, где ничего не происходит и стоит тишина. Какой-то бесконечный „День сурка““, – поделился Владимир Николаевич, 79.

„После окончательного ухода с работы я особенно остро ощутил свое одиночество. Я привык к определенному ритму жизни, общению с разными людьми, у меня были цели, каждый день происходили какие-то события, новые

Беглый опрос, проведенный „МК-Эстонией“, показал, какие проблемы и страхи больше всего угнетают современных пожилых людей. Чем же можно им помочь?

Интересы пенсионеров концентрируются на домашних делах, а общественная активность снижается. И если поначалу бездна свободного времени при минимуме обязательств может радовать, то со временем новизна положения стирается, и ежедневная рутина начинает вызывать раздражение. Общее неудовлетворение ситуацией постепенно накапливается, и пожилой человек может впасть в депрессию.

Переход от зрелости к старости связан с множеством проблем. Они касаются здоровья, материальных трудностей, социальной сферы. Закончив трудовую деятельность, человек обрывает контакты с коллегами, а ставшие взрослыми дети живут уже свою собственную жизнь зачастую за тридевять земель от родительского гнезда.

По прогнозам, к 2050 году численность населения в возрасте 60 лет и старше удвоится (составив 2,1 млрд человек), и каждый четвертый житель Европы и Северной Америки будет входить в категорию людей 65 лет и старше. Ожидается, что за период с 2020 по 2050 годы численность населения в возрасте 80 лет и старше вырастет втрое и достигнет 426 млн человек.

Согласно прогнозам, к 2030 году люди в возрасте 60 лет и старше будут составлять 1/6 жителей планеты. К этому времени их численность увеличится до 1,4 млрд человек (в 2020 году 1 млрд человек).

В сентябре 2023 года население Земли составляло 8,12 миллиарда человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 г. численность населения Земли в возрасте 60 лет и старше превысила численность детей в возрасте до 5 лет.

Одинокие пенсионеры могут восполнить недостаток общения в дневных центрах, которые имеются в каждом городе. При центрах действуют клубы для пожилых людей, проходят концерты и лекции, там организуют творческие кружки, дневные стационары – взрослым детям стоит предоставить родителям информацию о них и, возможно, первый раз сходить в такой центр вместе с ними.

Дополнительно будет полезно создать такие условия, чтобы пожилые люди смогли активно участвовать в каком-то общем деле: принимать гостей и ходить в гости, трудиться на даче, заниматься мелким ремонтом. Рекомендуется также посещать театры, выставки, кино и обзавестись хобби. Научить пенсионера пользоваться социальными сетями тоже пойдет на пользу: с их помощью они могут быть всегда на связи с друзьями, бывшими коллегами, детьми и внуками.

„Пожилым людям остро не хватает общения и внимания, особенно если они живут одни. Самое действенное средство от депрессии – чтобы дети и внуки чаще их навещали. Пожилым людям необходимо чувствовать, что их любят, что они нужны, иначе они не видят смысла в своем существовании“, – говорит медсестра.

С выходом на пенсию количество визитов в поликлинику увеличивается. Проблемы здоровья выходят на первый план. По словам медсестры, очень тяжело пожилые люди переживают потерю супруга: их состояние резко ухудшается, хронические болезни обостряются. Сидение в очередях тоже не добавляет приятных эмоций.

„Пенсионерам, не имеющим семьи и близкого круга общения, приходится очень тяжело, – комментирует семейная медсестра Наталья Мамонова. – Им не к кому обратиться за помощью, не с кем просто поговорить. Часто пожилые люди и к врачу приходят не потому, что что-то беспокоит, – просто здесь их хотя бы могут послушать“.

„Дети с семьями живут отдельно от меня, у них свои дела, свои заботы, а мой круг общения сужается с каждым годом. Умер муж, умерла подруга, из общения – только кошка да изредка зазвонит телефон… Было легче, когда моя помощь была нужна семьям детей, например – посидеть с внуками, позаниматься с ними. Но внуки выросли, и я вижу их совсем редко. Целыми днями молчу и молчу…“ – рассказала Елена Андреевна, 80.

Районные соцотделы также могут предложить свою помощь, в том числе – продуктовые пакеты, различные пособия, зависящие от дохода, и т. д.

Во многих городах также выплачивают пособия ко дню рождения или к юбилею. А Касса здоровья – повышенную компенсацию на лечение зубов и пособие на зубные протезы.

Пенсионеры по старости имеют право право на приобретение вспомогательных средств со скидкой или по льготной цене.

Пособия, которые может получать пенсионер, могут оказаться очень кстати. Например, Департамент социального страхования выплачивает людям пенсионного возраста, у которых определена степень тяжести недостатка здоровья, социальное пособие.

После выхода на пенсию у многих пенсионеров существенно сокращается бюджет, а экономия становится образом жизни. Привычный список покупок становится короче, а любимые продукты заменяют более дешевые аналоги. В итоге волнение из-за повышения цен и неуверенность в своем будущем влияют на здоровье пожилого человека.

„Боюсь в магазины заходить, – жалуется Валентина Александровна, 81. – Рассчитываешь потратить одну сумму, а все так быстро дорожает, что тратишь каждый раз больше. Все время беру продукты с уценкой, а ведь пенсионеры тоже любят и свежий творог, и свежее мясо“.

„Привыкнуть жить на пенсию было трудно, живу от получки до получки, копить не получается, и страшно, если вдруг понадобится сделать какую-то крупную покупку – например, матрас или стиральную машину, – озабочен Валерий Андреевич, 74. – Очки, зубные протезы, палки для ходьбы – это все выбивает меня из бюджета. Неприятно, ведь всю жизнь я мог обеспечивать и себя, и семью, а сейчас уже приходится принимать помощь от детей, а у них самих дети. Все это как-то неправильно“.

На материальные трудности также пожаловался почти каждый из опрошенных.

Помимо пособий пенсионер может воспользоваться рядом скидок. Например, Euroapteek и Südameapteek предлагают 10-процентную скидку на все товары, которые продаются в аптеке, кроме рецептурных лекарств и акционных товаров, но не больше 5 евро за один календарный месяц.

OÜ BCA Autoekspert предоставляет скидку в 10% тем, кто получает прибавку к пенсии и в то же время внесен в техпаспорт машины как владелец или ответственный пользователь. Скидка распространяется на кузовные и покрасочные работы, а также обслуживание, ремонт и аренду автомобиля.

В сети Rimi пенсионеры (старше 63 лет), у которых есть карта клиента и которые добавили данные о дате своего рождения, каждый понедельник получают скидку 10%.

Также скидку по пенсионному удостоверению можно получить в спортивных и развлекательных центрах (аквапарки, кинотеатры и т. п. ).

Так что пенсионное удостоверение стоит брать с собой и периодически показывать – может пригодиться.

Проблема 3: страх отстать от жизни

Некоторые пожилые люди сказали, что в основном лояльны к высокотехнологичным продуктам, но пользоваться благами современности в полной мере не могут.

„Помню, что сама в детстве мечтала о таком телефоне, чтоб можно было видеть собеседника, это казалось фантастикой. Эта мечта сбылась, но привыкнуть к этим новинкам не могу никак. Забываю, какую кнопку жать, а когда спрашиваю детей, они смеются или раздражаются – мол, тысячу раз тебе уже показывали. Обидно, и еще потому обидно, что сейчас все можно сделать через телефон или компьютер – к врачу записаться, газету выписать, новости почитать, фотографиями обменяться, слово для кроссворда найти.

Чиновнику какому-нибудь позвонишь, там говорят – смотрите на сайте, там все есть. Я знаю, что есть, а все равно – сложно мне“, – грустит Татьяна Викторовна, 78.