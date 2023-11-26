„Получила курсы, но трудоустроиться не смогла“. Какие права есть у тех, кто стоит на учете в качестве безработного?

Ольга рассказывает, что она долго была без работы и стояла на учете.

„Однажды я увидела объявление о наборе на курсы водителей трамвая, – говорит она, – и поняла: это знак! Ведь я с детства мечтала стать водителем трамвая!“

Она поехала на собеседование в Tallinna Linnatranspordi AS, где ей сказали, что водители трамвая им очень нужны.

„Оттуда я поехала на биржу и стала просить, чтобы меня отправили на курсы, – рассказывает она. – Сумела объяснить, как мне это надо, и буквально сразу, через две недели, получила письмо, что они одобрили мое ходатайство и оплатят курсы“.

Дело было в феврале 2022 года. Курсы финансировали из средств Европейского социального фонда.

„Сама виновата“

Воодушевленная Ольга ходила на курсы и уже буквально видела наяву, как воплотит свою мечту – стать водителем трамвая.

„Я успешно сдала экзамен по теории, – рассказывает она, – но вот с вождением возникли проблемы. Первый экзамен я не сдала, они назначили повторный. Но на втором экзаменатор был необъективен – сказал, что не сдала, но ничего не объяснил. Просто проронил: „Мне кажется, вы недостаточно смотрели по сторонам“. Но это бред! Я 10 лет вожу машину, у меня ни одного штрафа, ни одного нарушения… Ладно. Курсы закончились, осталось сдать только экзамен по вождению. Но… началось что-то странное. Когда я стала задавать вопросы, когда можно снова пойти сдавать экзамен по вождению, в TLT стали играть в молчанку“.

Осенью, добавляет она, TLT вдруг вышли на связь и сообщили, что она должна будет прийти на дополнительные уроки, стоимость которых – 180 евро.

„Ну ладно, сходила, – рассказывает Ольга. – Но в ответ на мои вопросы, когда я могу сдать экзамен, снова – тишина. Я уже не знала, что и думать, устала ждать ответа и в январе этого года пожаловалась в Кассу по безработице“.