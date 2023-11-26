„Получила курсы, но трудоустроиться не смогла“. Какие права есть у тех, кто стоит на учете в качестве безработного?(31)
Жительница Таллинна Ольга Некрасова возмущена: „Я прошла дорогостоящее обучение от Кассы по безработице и хотела работать водителем трамвая, но, как оказалось, в TLT просто берут деньги на обучение, однако трудоустраивать никого не хотят“. В TLT, однако, опровергают все обвинения. „МК-Эстония“ выяснила, на что имеет право стоящий на учете в качестве безработного человек, получивший обучение от Кассы по безработице.
Ольга рассказывает, что она долго была без работы и стояла на учете.
„Однажды я увидела объявление о наборе на курсы водителей трамвая, – говорит она, – и поняла: это знак! Ведь я с детства мечтала стать водителем трамвая!“
Она поехала на собеседование в Tallinna Linnatranspordi AS, где ей сказали, что водители трамвая им очень нужны.
„Оттуда я поехала на биржу и стала просить, чтобы меня отправили на курсы, – рассказывает она. – Сумела объяснить, как мне это надо, и буквально сразу, через две недели, получила письмо, что они одобрили мое ходатайство и оплатят курсы“.
Дело было в феврале 2022 года. Курсы финансировали из средств Европейского социального фонда.
„Сама виновата“
Воодушевленная Ольга ходила на курсы и уже буквально видела наяву, как воплотит свою мечту – стать водителем трамвая.
„Я успешно сдала экзамен по теории, – рассказывает она, – но вот с вождением возникли проблемы. Первый экзамен я не сдала, они назначили повторный. Но на втором экзаменатор был необъективен – сказал, что не сдала, но ничего не объяснил. Просто проронил: „Мне кажется, вы недостаточно смотрели по сторонам“. Но это бред! Я 10 лет вожу машину, у меня ни одного штрафа, ни одного нарушения… Ладно. Курсы закончились, осталось сдать только экзамен по вождению. Но… началось что-то странное. Когда я стала задавать вопросы, когда можно снова пойти сдавать экзамен по вождению, в TLT стали играть в молчанку“.
Осенью, добавляет она, TLT вдруг вышли на связь и сообщили, что она должна будет прийти на дополнительные уроки, стоимость которых – 180 евро.
„Ну ладно, сходила, – рассказывает Ольга. – Но в ответ на мои вопросы, когда я могу сдать экзамен, снова – тишина. Я уже не знала, что и думать, устала ждать ответа и в январе этого года пожаловалась в Кассу по безработице“.
Специалист из Кассы по безработице ответил Ольге: „Мы не заключаем договоры со своими партнерами на обучение клиентов. Мы только финансируем обучение и перед курсами отправляем гарантийное письмо об оплате. Во время обучения нам сообщают о посещениях и отсутствиях клиента на занятиях и выставляют счета“.
Специалист добавил, что обучение на водителя трамвая длилось с 28.03.2022 до 06.06.2022, стоимость курсов составила 1 440 евро. Также Кассе по безработице выставили счет за пять дополнительных уроков в период с 01.11.2022 до 30.11.2022 стоимостью 180 евро.
„Вы успешно сдали экзамен по теории 06.06.2022, но экзамены по вождению 08.06.2022 и 15.08.2022 не сдали, – подчеркнул специалист Кассы по безработице в письме Ольге. – Мы заплатили за курсы и дополнительные уроки в полном объеме, а также за экзамены“.
„Мне дали понять, что они не несут ответственность за то, что меня не берут на работу, – отмечает Ольга. – Хотя, по сути, если они платят за обучение, то должны проследить, чтобы тот, кто получил деньги, дал нормальные знания, чтобы человек потом мог трудоустроиться“.
Ольга писала и в TLT, но там, по ее словам, ей долго не отвечали, а потом прислали письмо-отповедь.
„По их мнению, я сама виновата, что не сдала экзамены, – цитирует она. – И что есть люди, которые не созданы для вождения трамвая“.
Соль на рану насыпало и письмо из Транспортного департамента: „Срок действия вашего экзамена по теории истекает 06.06.2023. Пожалуйста, сдайте экзамен по вождению не позднее 05.06.2023. Иначе результаты вашего экзамена по теории устареют, и его придется сдавать заново“.
„Неужели это все было зря? – возмущается Ольга. – Я все равно хочу получить эту корочку и права водителя трамвая. Ладно, здесь меня на работу не берут, но я могу устроиться в другой стране. И вот что получается: тысячи евро кочуют из Кассы по безработице к различным „партнерам“, но результативность этого обучения и то, как были потрачены эти деньги, выходит, никто не проверяет?“
Прогресса не было
Член правления Tallinna Linna-transport AS Андрей Новиков комментирует ситуацию так: „Действительно, Ольга Некрасова училась на курсах водителей трамвая в 2022 году. Экзамен по теории она сдала успешно, однако на экзамене по вождению провалилась два раза. Экзаменатор Транспортного департамента в конце каждого экзамена как сдавшим, так и тем, кто не сдал экзамен, обязательно объясняет все ошибки. Так было и в случае с Ольгой Некрасовой“.
Он продолжает: „После первого провала 08.06.2023 непосредственно перед второй попыткой сдать экзамен состоялось дополнительное обучение. Экзамен 15.08.2022 не был сдан и во второй раз. Затем Касса по безработице оплатила дополнительное обучение, которое состоялось 15.11.2022. Инструктор по вождению и руководство трамвайного отдела подтвердили, что заметного прогресса после этого обучения не произошло, ученик ездил опасно, превышал допустимую скорость и не проявлял достаточного внимания к другим участникам движения. Мы отправили Ольге и ее консультанту из Кассы по безработицы Aime Mägi письмо, в котором вежливо объяснили, что обучение на этом закончено (были указаны причины). Ответа на это письмо мы не получили. Здесь также отметим, что нет никакой разницы, платит за обучение сам ученик или Касса по безработице – требования на государственном экзамене по вождению ко всем одинаковые“.
Карин Андре, представитель Кассы по безработице
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