Спорт – дело тонкое. Сравниваем условия в разных спортивных клубах Эстонии(1)
Очередной рубеж, к которому все стремятся похудеть, – Новый год – уже на носу. А потому выбор спортивного клуба становится очень актуальной задачей. Но помимо разницы в цене нужно обращать внимание и на такой нюанс, как условия расторжения договора. В противном случае вас может ждать неприятный сюрприз в виде дополнительных расходов, когда вы вдруг решите закончить занятия. „МК-Эстония“ сравнила условия в разных спортивных клубах и узнала, на что важно обращать внимание.
„У меня был абонемент в спортклуб, где я регулярно занимался. В связи с переездом я планировал закончить там занятия и найти клуб поближе к дому. Оплата у нас всегда производилась вперед. То есть до 25-го числа текущего месяца нужно оплатить абонемент на следующий месяц“, – рассказывает ситуацию, которая с ним недавно произошла, житель Таллинна Игорь.
Зная, что со следующего месяца он не будет заниматься, 24-го числа мужчина написал заявление, что хочет расторгнуть договор.
Условия везде разные
„Но мне сообщили, что за следующий месяц я все равно должен буду заплатить. А о желании расторгнуть договор я должен сообщить до 25-го числа, но за месяц, а не за пять дней до того, как планирую перестать ходить. Я возмущен, потому что я сообщил заранее, месяц еще не наступил. А теперь мне нужно оплатить посещения, хотя я физически не смогу ездить в этот спортклуб в следующем месяце“, – жалуется Игорь.
Действительно, условия в разных спортивных клубах существенно отличаются, и заключая договор, нужно сразу выяснить, как его прекратить.
Например, годовой договор в 24–7Fitness вообще невозможно расторгнуть досрочно – он заканчивается тогда, когда истекает год. И даже если срочный договор расторгнуть можно, то внесенную за месяц, три месяца или даже год оплату не возвращают.
В других клубах достаточно уведомить компанию, например, за две недели, и никаких дополнительных расходов нести не придется.
„В нашем клубе действует очень удобная и гибкая система. У нас договорные абонементы бессрочные в отличие от многих других клубов, где существует годовая привязка к договору. Договор можно расторгнуть в любое время, написав заявление не позднее чем за две недели до окончания текущего месяца, т. е. до 14-го числа. Расторжение договора происходит бесплатно“, – комментирует представитель Idakeskus Sport.
Читайте договор внимательно
В этой связи интересно, какие условия спортклуб может ставить при расторжении договора, а какие должны вызвать подозрения. И законно ли вообще брать деньги за услуги, если человек не будет ими пользоваться в период с момента предупреждения о расторжении договора до фактического прекращения его действия?
„В Комиссию по потребительским спорам время от времени поступают жалобы на договоры спортивных клубов. Претензий к ним не так много, однако споры в основном возникали именно в связи с расторжением договора, – комментирует Вейко Копамеэс, руководитель секретариата Комиссии по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.
Он отмечает, что при подписании договора со спортивным клубом, помимо ознакомления с общими условиями, обязательно следует проверить, подходят ли вам условия расторжения договора.
„Спортивные клубы предлагают различные льготы при получении членства, но они могут идти вкупе со срочным договором, расторжение которого сопряжено с ограничениями, – обращает внимание Копамеэс. – При подписании документов важно узнать, когда и на каких условиях договор может быть прекращен, если потребитель желает его расторгнуть и больше не хочет посещать тренировки“.
Срок необходимо соблюдать
Копамеэс объясняет, что обычно при вступлении в спортивный клуб заключают либо срочный, либо бессрочный договор.
„Срочный обычно заканчивается в указанную дату, но должна быть также предусмотрена возможность расторжения срочного договора в случае чрезвычайных обстоятельств. Часто в условиях содержится требование о том, что в таком случае для расторжения договора недостаточно простого уведомления, а потребитель должен доказать наличие исключительного обстоятельства. Это значит: если человек желает расторгнуть договор, к заявлению об этом должны быть приложены документы, подтверждающие чрезвычайную ситуацию“, – отмечает специалист.
Он добавляет, что в условиях обычно оговаривается, что бессрочный договор будет продлеваться автоматически, а о желании его расторгнуть необходимо уведомить клуб за месяц или больше, в зависимости от договора, и затем договор закончится.
Если установлен срок уведомления о расторжении договора, то, по словам Копамеэса, его необходимо соблюдать, т. е. потребитель обычно обязан оплатить период, входящий в срок уведомления.
„Обязательство по оплате, вытекающее из членства, обычно не зависит от того, использовал ли клиент соответствующие клубные услуги либо тренировки или нет, – говорит специалист. – Если при расторжении договора предприниматель требует уплаты необоснованно большого штрафа – например, договор заключен на год, а он хочет за его расторжение штраф в размере оплаты за полгода – то в таких случаях Комиссия по потребительским спорам уже установила, что потребитель может расторгнуть срочный договор, предупредив об этом за 30 дней. Вторая сторона не имеет права требовать возмещения ущерба, причиненного такой отменой, а договор, отступивший от положений закона во вред потребителю, ничтожен“.
Как подать заявление в Комиссию по потребительским спорам?
Заявление должно быть на эстонском языке
Его можно отправить по обычной почте по адресу Эндла, 10-а, 10122, Таллинн, или по электронной: avaldus@komisjon.ee.
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