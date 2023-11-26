Спорт – дело тонкое. Сравниваем условия в разных спортивных клубах Эстонии

„У меня был абонемент в спортклуб, где я регулярно занимался. В связи с переездом я планировал закончить там занятия и найти клуб поближе к дому. Оплата у нас всегда производилась вперед. То есть до 25-го числа текущего месяца нужно оплатить абонемент на следующий месяц“, – рассказывает ситуацию, которая с ним недавно произошла, житель Таллинна Игорь.

Зная, что со следующего месяца он не будет заниматься, 24-го числа мужчина написал заявление, что хочет расторгнуть договор.

Условия везде разные

„Но мне сообщили, что за следующий месяц я все равно должен буду заплатить. А о желании расторгнуть договор я должен сообщить до 25-го числа, но за месяц, а не за пять дней до того, как планирую перестать ходить. Я возмущен, потому что я сообщил заранее, месяц еще не наступил. А теперь мне нужно оплатить посещения, хотя я физически не смогу ездить в этот спортклуб в следующем месяце“, – жалуется Игорь.

Действительно, условия в разных спортивных клубах существенно отличаются, и заключая договор, нужно сразу выяснить, как его прекратить.

Например, годовой договор в 24–7Fitness вообще невозможно расторгнуть досрочно – он заканчивается тогда, когда истекает год. И даже если срочный договор расторгнуть можно, то внесенную за месяц, три месяца или даже год оплату не возвращают.

В других клубах достаточно уведомить компанию, например, за две недели, и никаких дополнительных расходов нести не придется.

„В нашем клубе действует очень удобная и гибкая система. У нас договорные абонементы бессрочные в отличие от многих других клубов, где существует годовая привязка к договору. Договор можно расторгнуть в любое время, написав заявление не позднее чем за две недели до окончания текущего месяца, т. е. до 14-го числа. Расторжение договора происходит бесплатно“, – комментирует представитель Idakeskus Sport.

Читайте договор внимательно