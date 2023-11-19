Большинство эстонских водителей этой зимой будут использовать шипованные шины

Исследование показало, что предстоящей зимой 62% водителей Эстонии намерены ездить на шипованных шинах, 36% – на ламельных, и 2% пока не определились с выбором.

По словам руководителя группы If Kindlustus по ущербу транспортным средствам Таави Крууса, на выбор шин влияют различные факторы, в том числе предыдущие зимы и регионы, по которым водителям предстоит в основном ездить.

„Прошедшие теплые зимы заставили некоторых владельцев транспортных средств отдать предпочтение ламельным шинам. Но в последние два года результаты исследований показали, что выбор большинства падает на шипованную резину. Морозные зимы и гололед особенно влияют на предпочтение, которое отдают шипованной резине жители сельской местности, тогда как в городах разделение не столь заметно“, — пояснил Круус.

В сельских регионах больше доверяет шипованным шинам 71 процент участников опроса против 28% выбравших ламельные. С другой стороны, в столице и других крупных городах от 55 до 57% опрошенных остановили свой выбор на шипованных шинах, и 40-42% – на ламельных.

В результате исследования выяснилось, что шипованные шины пользуются большей популярностью среди всех групп респондентов, независимо от их пола, возраста, места жительства, национальности принадлежности и дохода.

Хотя каждый год мы видим, что многие внимательно следят за прогнозом погоды, чтобы заблаговременно узнать о первом снегопаде и гололедице, по мнению Крууса, менять летнюю резину на зимнюю следует еще при плюсовых, но недалеких от нуля температурах. „Зимние шины при низких температурах лучше сохраняют эластичность, чем летние, и обеспечивают лучшее сцепление с дорожным покрытием. Поэтому не имеет смысла ждать гололедицы“, – добавил Круус.