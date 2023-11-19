Очередная сессия Балтийской ассамблеи будет посвящена вопросам развязанной Россией против Украины войны и гражданской обороны

Мероприятие начнется в четверг, 23 ноября, с торжественной церемонии вручения премий искусств Балтийской ассамблеи. В этом году награду Балтийской ассамблеи в области искусства за выдающуюся и разнообразную художественную деятельность и проект „Биотопия“ („Biotoopia“) получил эстонский художник Пеэтер Лауритс. Награду Балтийской ассамблеи в области литературы получил литовский переводчик и поэт Антанас А. Йонинас за сборник сонетов „Naujieji sonetai“. Награду в области науки получил латвийский музыковед Арнолд Лаймонис Клотиньш за монографии, рассматривающие музыкальную и творческую жизнь в послевоенной Латвии сталинских времен одновременно с латвийской музыкальной жизнью, протекавшей в изгнании в Европе. Церемония начнется в 19:00 в концертном зале Эстонской академии театра и музыки.

В четверг, 24 ноября, пройдет встреча президиума ассамблеи и спикеров парламентов Балтийских стран. После этого в 10:00 начнется 42-я сессия ассамблеи. На открытии сессии выступят спикеры парламентов трех Балтийских государств. Руководить заседанием будут президент Балтийской ассамблеи Тимо Суслов и вице-президенты ассамблеи Андрюс Купчинскас и Янис Вуцанс.

В пятницу также состоится заседание Балтийского совета – совета по сотрудничеству правительств и парламентов Балтийских стран. На открытии 29-го заседания Балтийского совета выступят председатель совета по сотрудничеству Балтийского совета министров, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и президент Балтийской ассамблеи Тимо Суслов. Слово будет также предоставлено министрам иностранных дел Литвы и Латвии Габриэлюсу Ландсбергису и Кришьянису Кариньшу.

В пятницу, в 13:00, в Белом зале Рийгикогу начнется пресс-конференция, где желающие смогут задать вопросы руководителям делегаций и министрам иностранных дел Балтийских стран. Перед пресс-конференцией руководитель эстонской делегации и министр иностранных дел Эстонии подпишут совместное заявление Балтийской ассамблеи и Балтийского совета министров.