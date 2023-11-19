Общий объем крипторынка в октябре вырос почти на пятую часть, сектор NFT приходит в себя

Имевший место в октябре этого года рост оказался ниже только, чем в январе, когда соответствующий показатель составлял 30,4%. Крупнейшими победителями октября стали Solana (SOL) с ростом на 78%, Chainlink (LINK) с ростом на 45% и биткойна (BTC) с ростом на 28%.

При этом рыночная доля биткойна достигла самого высокого за последние два с половиной года уровня: в октябре на его долю приходилось 53,47% общего объема криптоактивов в мире. В октябре цена биткойна росла быстрее, чем стоимость других криптовалют, тем самым продолжая укреплять доминирующее положение BTC на рынке. За ростом цены биткойна стояло всеобщее убеждение в том, что в ближайшем будущем биржевые фонды BTC окажутся одобрены, а также ликвидация позиций трейдеров, делавших ставку на падение биткойна.

В октябре рынок NFT также продемонстрировал признаки восстановления: оборот достиг 0,31 миллиарда долларов США, что на 6,9% больше, чем в предыдущем месяце. Продажи NFT выросли в большинстве категорий, за исключением сектора художественных активов NFT. Прирост в 6,9% в месяц может показаться приличным ростом, но он, вероятно, не утешит владельцев активов NFT, для которых 2023 год оказался чрезвычайно трудным. По сравнению с началом года NFT в разных категориях потеряли 50–60% своей стоимости. Отслеживающий общее движение рынка индекс Nansen NFT-500 по сравнению с началом года снизился на 58%, а ориентированный в основном на престижные активы NFT индекс Blue-Chip-10 потерял 50%.

Сектор децентрализованных финансовых услуг (DeFi) в октябре также был относительно активен. Объем активов, замороженных на различных протоколах ликвидности DeFi, увеличился на 8,8%.

Активнее всего в этой области росли Solana (17,26%), Tron (15,04%) и Arbitrum (3,7%). в октябре значительный рост также продемонстрировали такие протоколы DeFi, как JustLend (23,06%), AAVE (14,25%) и Compound (12,22%) – предположительно из-за повышения склонности участников рынка к риску.

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