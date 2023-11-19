Что общего у Таллинна и Барселоны? Вице-мэры двух городов делились опытом

Вице-мэр Мадле Липпус отметила, что несмотря на большую разницу в численности населения Таллинна и Барселоны, городам приходится решать одни и те же задачи, такие как доступность общественного транспорта, доступное жилье, неравномерное развитие городского пространства. „Городское планирование, опирающееся на данные, является центральным для обоих городов, что позволяет сделать городскую политику более прозрачной. Важно обеспечить регулярное обновление данных, их доступность и отслеживание“, - сказала Липпус.

Вице-мэр Барселоны Лайа Бонет Рулл находится с визитом в Таллинне в связи с проходящим с 16 по 17 ноября собранием сети EUROCITIES, для участия в котором в Таллинн прибыли представители многих европейских городов, включая мэров Хельсинки, Браги, Гента, вице-мэра Барселоны и других политиков.

Вице-мэр Барселоны Лайа Бонет Рулл отвечает за сферы урбанизма, мобильности, перехода к более экологичному подходу, а также жилищного хозяйства, она также отметила важность опирающегося на данные городского планирования. „Хотя Барселона и Таллинн очень отличаются, перед нами стоят некоторые общие задачи. Было очень интересно узнать о Таллинне и обменяться опытом, в том числе на тему того, как действовать сообща, чтобы городские улицы стали удобными для людей, чтобы в городе было хорошо жить, а также, как поддержать продвижение экологичного транспорта“, - сказала Бонет Рулл.

Вице-мэры Таллинна и Барселоны вместе посетили обновленную улицу Вана-Каламая в качестве примера современного городского пространства столицы, район старой деревянной застройки Каламая, здание Эстонской академии художеств и творческий городок Теллискиви.

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