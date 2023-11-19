Нас ждут вкусные новинки? Бывший шеф-повар мызы Пыхьяка начал разрабатывать готовые блюда для Coop Kokad

На этой неделе во многих магазинах Coop поступили в продажу первые продукты нового шеф-повара, в том числе салат с рваным мясом и хлебцы, рваное мясо, обжаренные во фритюре куриные крылышки с различными соусами, а также ягодные пирожные.

У Мярта Метсаллика большие планы на сотрудничество с Coop Kokad. „У каждого повара свой вкус, свой стиль и почерк“, - отметил Метсаллик. Он подчеркнул, что при приготовлении вкусной еды учитывает традиции и всегда ищет сбалансированные вкусы: „Я представляю новые вкусы непринужденно и не переусердствую. Я хочу предложить в готовой еде лучшие продукты, а когда дело доходит до выбора сырья, определенно предпочитаю свежее и местное. Если вкусов слишком много, средний человек просто не сможет их различить. Мой принцип такой: когда речь идет о вкусах, меньше значит больше“.

Метсаллик сказал, что сила Coop Kokad на данный момент заключается в традиционных продуктах, таких как холодец, паштет и салаты с майонезом. „Я также постараюсь развивать Coop Kokad и в других областях. Мой почерк можно охарактеризовать как ясный, простой и целеустремленный. Еда должна соответствовать ситуации. Чтобы вкус был приятным и одновременно стойким, необходимо охватить все нюансы: сладкий, кислый, соленый, горький и тот загадочный умами, который я бы назвал соленой полнотой“, - добавил он. По его словам, создавать новинки для Coop Kokad гораздо интереснее, чем делать это на кухне престижного ресторана: „Во-первых, в ресторанах я работаю уже давно, а во-вторых, тут очень много нюансов. Еда, которую мы создаем здесь, даже спустя дни должна выглядеть так же и иметь такой же вкус, как и в момент приготовления“.

„В Coop Kokad мы стремимся обеспечить высокое качество продукции. Теперь Мярт также участвует в разработке нашего меню, и в его видение я и руководитель Coop Kokad Релийа Кяро твердо верим“, - сказал председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла.