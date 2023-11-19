TTJA предупреждает об опасностях и рисках, связанных с покупкой пиротехнических изделий через интернет

„В последние годы мы наблюдаем увеличение количества заказов пиротехнических изделий в зарубежных интернет-магазинах. В зарубежном интернет-магазине действуют законы страны, в которой зарегистрирован продавец, и ограничения на использование и продажу изделия в других странах могут быть иными. В интернет-магазине компании, зарегистрированной в Эстонии, будут предлагаться только разрешенные и соответствующие эстонскому законодательству товары, а перед совершением покупки будет проверен возраст покупателя“, - прокомментировала Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA.

TTJA выявил множество случаев, когда пиротехнические изделия, заказанные в иностранном интернет-магазине, при таможенном досмотре оказываются запрещенными или ограниченными к ввозу в Эстонию товарами. Такие товары конфискуются. В зависимости от типа приобретенных изделий и количества содержащихся в них пиротехнических веществ, TTJA может также завести дело о проступке.

Подавляющее большинство заказанных и выявленных в ходе таможенных процедур пиротехнических изделий - петарды. Продажа петард-бомбочек частным лицам, ровно как и использование в Эстонии, запрещены.

В сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом TTJA в 2022 году остановил попадание в свободный оборот более 5 тыс. пиротехнических изделий, а в этом году заказчики (в том числе и несовершеннолетние) остались уже почти без более 2 тыс. подобных изделий.

При заказе пиротехники через интернет также важно знать, что продажа пиротехники частными лицами в социальных сетях является незаконной и наказуемой. Кроме того, TTJA обращает внимание, что если посылка содержит взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, то почтовая служба откажет в доставке посылки. Доставка пиротехнических изделий допускается только через специально подготовленную курьерскую доставку.