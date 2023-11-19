На следующей неделе состоится кампания по приему крупногабаритных отходов

Вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм отметил, что каждый может поспособствовать эффективности кампании: „Например, чтобы сдать непригодную к использованию секцию или собранную мебель, можно заранее разобрать ее, чтобы упростить транспортировку и сэкономить место. Если же вещь еще можно использовать, ее в собранном виде можно привезти на станции по приему отходов, чтобы направить на повторное использование – такая возможность есть на станциях в Пальяссааре и Пяэскюла, эта услуга бесплатна и вне кампании“.

В период проведения кампании житель города может бесплатно сдать не более трех кубометров крупногабаритного мусора. Это означает, что отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. При себе необходимо иметь ID-карту или водительские права. Кампания не распространяется на юридических лиц, в том числе на квартирные товарищества.

Хотя вывоз крупногабаритного мусора охватывается системой организованного вывоза отходов, и эту услугу можно заказать у обслуживающего дом предприятия, в течение следующей недели зарегистрированные жители Таллинна смогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы на всех столичных станциях по приему отходов.

Станции по приему отходов расположены в Пяэскюла (Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5a), Пярнамяэ (Ристайа теэ, 8) и Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5). Информацию об услугах и графике работы станций можно найти на сайте Таллинна .

К крупногабаритным отходам относятся: мебель и части мебели (например, диван, стол, полка), ковры и другие напольные покрытия, матрасы, шторы и карнизы, большие цветочные горшки, вешалки для одежды, зеркала, спортивный инвентарь, велосипеды, сломанные лыжи и санки, детские коляски, рождественские ели.