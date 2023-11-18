ФОТО | "Нельзя мириться с ужасами войны": в Таллинне прошел антивоенный митинг

„Мы вышли на митинг, чтобы напомнить себе и обществу: нельзя мириться с ужасами войны. Помощь Украине, как в военном, так и гуманитарном плане, необходима и должна расти“, - заявили организаторы мероприятия. Они призвали страны Запада не признавать выборы президента России в марте 2024 года легитимными. „Нельзя признавать эти „выборы“! Признание Путин воспримет как „карт-бланш“ на свои последующие действия. Это развяжет ему руки, и тогда никто не может гарантировать мира в Европе. Вопрос „Какая страна страна станет следующей?“ будет вопросом не географии, а времени“ — говорит одна из организаторов акции, резидент Reforum Space Tallinn Сана Безменова.