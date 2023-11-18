Учат ли детей в школе реальной жизни? Например, что они знают об угарном газе?

Если даже многие взрослые ничего не знают об угарном газе и его опасности, то как это могут знать дети и подростки, которые зачастую не осознают опасность?

Проблема больше, чем предполагается

Многие могут задаться вопросом, насколько вероятно, что угарный газ подвергнет опасности их дом. Менеджер услуги G4S Nublu Эвели Хунт объяснила, что все топки разные, и если не знать особенности топки, вероятность возникновения угарного газа весьма высока. Также проблема может появиться из-за амортизации системы или неверного способа растопки.

Она вспоминает случай, произошедший в этом году в Кейла: поступил сигнал тревоги из одного частного дома. Контактное лицо не ответило на звонок, поэтому проверить ситуацию был отправлен патруль G4S. Дверь охраннику открыли дети школьного возраста, находившиеся дома одни.

„Дети не чувствовали опасности, но эксперт сделал замеры портативным устройством: в здании была высокая концентрация угарного газа. Детей доставили на осмотр в детскую больницу, жилые помещения проветрили, – рассказала Хунт. – По словам клиента, в тот день печь топила бабушка, которая не была в курсе особенностей этой топки и слишком рано закрыла задвижку. Обычно печь топила мама детей. Бабушка, не предчувствуя ничего плохого, на пару часов ушла, и за это время образовался угарный газ“.

По словам директора дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла, нередко люди не сопоставляют сигнал датчика угарного газа с топкой, а считают причиной подгоревшую еду или слишком рано закрытую задвижку печи. Результаты исследования G4S показывают, что 38 процентов тех, у кого дома есть датчик угарного газа Nublu, сталкивались с сигналами тревоги. Пярьяла отметил, что из них 16 процентов думали, что датчик сработал без причины. „После этого 39 процентов стали позже закрывать задвижку, а 13 процентов просто вытащили из прибора батарейку, решив не разбираться, почему датчик сработал“, – уточнил он.

Говорят ли об этом в школах?