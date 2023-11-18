Учат ли детей в школе реальной жизни? Например, что они знают об угарном газе?(1)
Часто люди даже не догадываются, какая коварная опасность подстерегает их дома. Речь идет об угарном газе, который не имеет запаха, вкуса и цвета. Результаты исследования, проведенного весной G4S, показали, что целых 33 процента респондентов не знают, что обнаружить этот газ в помещении может только датчик угарного газа. Причем датчик отсутствует в 25 процентах домов с отопительной установкой, работающей на твердом топливе, то есть закон нарушают около 150 000 человек.
Если даже многие взрослые ничего не знают об угарном газе и его опасности, то как это могут знать дети и подростки, которые зачастую не осознают опасность?
Проблема больше, чем предполагается
Многие могут задаться вопросом, насколько вероятно, что угарный газ подвергнет опасности их дом. Менеджер услуги G4S Nublu Эвели Хунт объяснила, что все топки разные, и если не знать особенности топки, вероятность возникновения угарного газа весьма высока. Также проблема может появиться из-за амортизации системы или неверного способа растопки.
Она вспоминает случай, произошедший в этом году в Кейла: поступил сигнал тревоги из одного частного дома. Контактное лицо не ответило на звонок, поэтому проверить ситуацию был отправлен патруль G4S. Дверь охраннику открыли дети школьного возраста, находившиеся дома одни.
„Дети не чувствовали опасности, но эксперт сделал замеры портативным устройством: в здании была высокая концентрация угарного газа. Детей доставили на осмотр в детскую больницу, жилые помещения проветрили, – рассказала Хунт. – По словам клиента, в тот день печь топила бабушка, которая не была в курсе особенностей этой топки и слишком рано закрыла задвижку. Обычно печь топила мама детей. Бабушка, не предчувствуя ничего плохого, на пару часов ушла, и за это время образовался угарный газ“.
По словам директора дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла, нередко люди не сопоставляют сигнал датчика угарного газа с топкой, а считают причиной подгоревшую еду или слишком рано закрытую задвижку печи. Результаты исследования G4S показывают, что 38 процентов тех, у кого дома есть датчик угарного газа Nublu, сталкивались с сигналами тревоги. Пярьяла отметил, что из них 16 процентов думали, что датчик сработал без причины. „После этого 39 процентов стали позже закрывать задвижку, а 13 процентов просто вытащили из прибора батарейку, решив не разбираться, почему датчик сработал“, – уточнил он.
Говорят ли об этом в школах?
Главный эксперт сферы общего образования Министерства образования и науки Марика Пеэкманн отметила, что такая тема, как безопасность, включена в учебные программы для детей и молодежи. „Это общая и открытая тема, что позволяет рассматривать и тему угарного газа“, – сказала она и добавила, что учитель выбирает примеры, представленные в учебной программе, так, чтобы они были актуальными, поэтому предписывать их как обязательные было бы неразумно.
По словам Пеэкманн, угарный газ можно рассматривать в рамках различных тем государственной учебной программы. Например, в основной школе и гимназии изучается тема „Здоровье и безопасность“, позволяющая рассматривать темы здоровья и безопасности – в том числе влияние угарного газа на здоровье человка – в рамках разных тематик и предметов.
„Учебная программа по химии позволяет рассматривать угарный газ с разных аспектов. Например, в основной школе сравниваются свойства простых веществ углерода, а в гимназии проходят важность неметаллов и их соединений в природе и возможности их применения на практике, сопоставляя их со свойствами соответствующего химического элемента и вещества“, – уточнила Пеэкманн.
Заботиться о себе и других
В социальных предметах большое влияние уделяется формированию позиции в целом, чтобы школьник учился заботиться о себе и других, вести здоровый образ жизни, придерживаться осознанного потребления и вести себя безопасно в отношении и себя, и других.
Что касается предмета человековедение, на всех этапах обучения рассматривается здоровье: на первой школьной ступени ученик учится применять простейшие приемы оказания первой помощи и при необходимости вызывать помощь, на второй – ценить здоровье, здоровый образ жизни и окружающую среду, а также понимать влияние образа жизни и среды на здоровье. „Также дети узнают, что такое отклоняющееся поведение, и изучают факторы, предотвращающие его и способствующие ему, а также влияние отклоняющегося поведения на здоровье человека“, – добавила Пеэкманн.
К концу третьей ступени ученик знает, что общество защищает здоровье и благополучие детей законами, и понимает влияние образа жизни, окружающей среды и наследственности на здоровье. Также он понимает важность здорового образа жизни и безопасного поведения в повседневной жизни.
Датчик не пищит просто так
Датчик дыма и угарного газа не срабатывает без причины. Если он издал сигнал, проверьте топки и пересмотрите свой способ растопки, но ни в коем случае не отказывайтесь от этого помощника, спасающего жизнь.
Угарный газ невозможно заметить невооруженным глазом. Самый надежный способ защитить себя и своих близких – установить датчик.