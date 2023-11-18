Новости Эстонии
18.11.2023, 18:40

Килограммы еды – в помойке: эстонские семьи выбрасывают по 26 кг продуктов на человека в год

 
Ирина Петрова, МК-Эстония
Эстонские семьи выбрасывают по 26 кг продуктов на человека в год
Эстонские семьи выбрасывают по 26 кг продуктов на человека в год
ФОТО: Shutterstock

Просроченное молоко, которое не успели выпить, запас крупы, у которой истек срок годности и которая так и не пригодилась, недоеденный обед, который уже три дня стоит в холодильнике и скоро отправится в мусорное ведро – все это такие бытовые, на первый взгляд, мелочи, знакомые каждой семье. Однако из этих мелочей складываются шокирующие цифры: жители страны выбрасывают пригодной еще еды на сотни евро. Как этого избежать, узнавала „МК-Эстония“.

Многие удивятся, но больше всего еды выбрасывают вовсе не супермаркеты или рестораны, а простые люди!

Те самые, которые, казалось бы, должны бережно расходовать то, что приобрели за свои собственные деньги – тем более, что 31 октября весь мир отмечал День экономии продуктов.

Вред семьям и окружающей среде

„Согласно исследованию, проведенному в 2020 году, жители Эстонии выбрасывают 26 кг продуктов питания на человека, или 63 кг на семью в год. Это может показаться не такой уж большой цифрой по сравнению с одним рестораном или магазином, но если умножить это на количество жителей и домохозяйств Эстонии, то получится очень внушительная сумма, которая в абсолютном выражении превышает количество продуктов, выбрасываемых в ресторанах и магазинах“, – заявляет Эвелин Пийрсалу, старший эксперт Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды.

Как сказал порталу ERR министр климата Кристен Михал, потребность в продуктах питания растет, но тонны высококачественной еды по-прежнему выбрасываются впустую.

„Неразумно платить дважды: покупать еду, а затем снова тратить деньги на вывоз выброшенных продуктов. Кроме того, перепроизводство наносит ущерб окружающей среде, а возникновение отходов частично приводит к климатическим проблемам. Надо действовать разумно, это будет на пользу как семейному кошельку, так и окружающей среде, а также климату“, – сообщил Михал.

Недоедающих стало больше

Такой бездумный расход продуктов тем более удивителен, что в Эстонии – немало людей, которым этих самых продуктов не хватает. Они вынужденны искать помощь у различных благотворительных организаций, которые сами сейчас получают меньше поддержки от спонсоров.

„Статистики за октябрь у меня на данный момент нет, но по состоянию на конец августа в бесплатных столовых Армии Спасения горячее питание в месяц получали в среднем 2603 человека. За месяц продуктовые наборы или хлебную помощь получили 1012 человек, – рассказывает программный ассистент Армии Спасения Эвелин Аавик. – За последние годы увеличилось число людей, нуждающихся в помощи. До пандемии COVID, а также экономического и энергетического кризиса нашими клиентами были в основном бездомные и пенсионеры. В последние несколько лет за помощью стали обращаться также малообеспеченные семьи и люди, потерявшие работу из-за кризиса“.

Столовые Армии Спасения, по словам Аавик, могут накормить нуждающихся благодаря финансовым пожертвованиям.

„Некоторые магазины и малые предприятия также любезно жертвуют продукты питания, которые мы затем раздаем людям, – объясняет Эвелин Аавик. – Действительно, поддержка, которую мы раньше получали в виде продуктов питания, уменьшилась, но мы понимаем, что сейчас всем тяжело“.

127 кг пищевых отходов на человека

Исследование пищевых отходов и продовольственных потерь в Эстонии и их причин проводилось на всех этапах цепочки поставок продуктов питания, включая домашние хозяйства, сектор общественного питания, торговлю, пищевую промышленность и первичное производство (сельское хозяйство и рыбоводство).

Результаты исследования отражают результаты, полученные в ходе анализа данных, собранных в процессе детального исследования, которое было проведено в 2020 году, и данных национальной отчетности по отходам в 2019 году.

По результатам исследования можно сказать, что ежегодно в Эстонии образуется около 167 000 тонн пищевых отходов. В пересчете на человека и с учетом всей цепочки поставок, на одного жителя Эстонии в год образуется 127 кг пищевых отходов.

Почти половина их них образуется в домашних хозяйствах, 19% – в пищевой промышленности, 14% – в первичном производстве, 12% – в торговле и 6% – в сфере общественного питания.

Половина пищевых отходов – то есть примерно 84 000 тонн в год – представляет собой пищевые потери или продукты питания, выбрасываемые человеком.

Наибольшая доля потерь продовольствия приходится на домохозяйства (41%), наименьшая – на пищевую промышленность (4%). Общая стоимость пищевых отходов во всей цепочке поставок оценивается в 164 миллиона евро в год.

Сотни евро на ветер

Старший эксперт Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды Эвелин Пийрсалу говорит, что семьи отправляют килограммы еды в мусор по разным причинам. И одна из целей исследования – выявить их.

Различные типы домохозяйств (всего 104) в течение двух недель вели дневник пищевых отходов с указанием количества и причин их образования.

По результатам исследования можно сказать, что в эстонских домохозяйствах образуется в общей сложности 81 000 тонн пищевых отходов в год, из которых 42%, или примерно 34 000 тонн, составляют продовольственные потери.

По данным этого исследования, один человек в домохозяйстве производит примерно 61 кг пищевых отходов в год, из которых чуть меньше половины, или 26 кг, можно считать продовольственными потерями.

В среднем на одно домохозяйство в год образуется 149 кг пищевых отходов и 63 кг пищевых потерь.

По сравнению с результатами предыдущего аналогичного исследования, которое проводилось в 2014 году, увеличилось количество образующихся в домохозяйствах пищевых отходов, а также доля в них пищевых потерь (13% и 33% соответственно). Таким образом, можно сказать, что по мере роста доходов эстонские семьи начали выбрасывать больше продуктов питания.

В денежном выражении одно эстонское домохозяйство выбрасывает продуктов питания в среднем на 180 евро, а семьи с детьми – до 220 евро. В общей сложности в качестве пищевых отходов домохозяйства выбрасывают продуктов питания на сумму около 98 миллионов евро в год.

У богатых – меньше продуктовых потерь

Результаты исследования показывают, что основная причина продовольственных потерь в домохозяйствах – испортившиеся продукты и блюда. Испортившуюся еду выбрасывали почти в половине случаев (49%). Ту еду, что простояла слишком долго (15%), или продукты, срок годности которых истек (11%), выбрасывали значительно реже.

Меньше еды было потеряно из-за того, что ее было приготовлено слишком много (6%), ее больше не хотелось есть (6%) или она оставалась на тарелке во время еды (5%). Доля продуктов, выброшенных по другим причинам, составила 7%.

Наиболее распространенными причинами, упоминаемыми в качестве других, были: еда упала или попала в раковину, еда оказалась невкусной, возникло нежелание есть определенные части (например, сало, желудок, куриная кожа, сердцевины яблок), продукты испортились по другим причинам (еда подгорела, ее облизал ребенок или домашнее животное) и т. д.

Исследование показало, что объем пищевых отходов и продовольственных потерь зависит от типа и дохода домохозяйства.

В пересчете на одно домохозяйство в семьях с детьми выбрасывают больше еды, чем в семьях без детей.

Но если считать на одного человека, то в семьях без детей – отходов больше, чем в тех, где детей нет.

Однако наибольшее количество пищевых отходов приходится на одиноких людей – причем как на молодых, так и на пожилых (в возрасте старше 65 лет).

Если смотреть на доход, то наибольшие потери продуктов питания были у домохозяйств со средним достатком.

В семьях с доходом на человека ниже среднего продовольственные потери коррелировались с доходом – чем он ниже, тем меньше отходов.

Однако те, у кого доход – выше среднего, выбрасывают меньше продуктов, чем семьи со средним достатком.

Одна из причин может состоять в том, что домохозяйства с более низким доходом покупают продукты со скидкой и, соответственно, с коротким сроком хранения, но не могут или не успевают съесть их вовремя, поэтому в конечном итоге теряют больше еды.

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Готовые блюда в пищевых отходах

Супы – 15%

Каши – 14%

Салаты –13%

Смесь готовых продуктов – 12%

Блюда из макарон – 10%

Десерты – 9%

Мясо и мясные продукты – 9%

Картофель – 7%

Блюда из риса и гречки – 5%

Бутерброды – 2%

Рыба и блюда из рыбы – 1%

Блюда их яиц – 1%

Соусы – 1%

Источник: Исследование пищевых отходов и продовольственных потерь в Эстонии

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Пищевые отходы в домохозяйствах по типам продуктов питания

Овощи – 32%

Остатки приготовленной еды – 23%

Фрукты и ягоды – 18%

Молочные продукты и яйца – 13%

Выпечка – 7%

Другие продукты – 3%

Мясо и мясные продукты – 3%

Сухие продукты – 2%

Рыба и рыбная продукция – 1%

Источник: Исследование пищевых отходов и продовольственных потерь в Эстонии

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Полезные советы

Как выбрасывать меньше еды?

Общие рекомендации:

  • Создайте связь с едой – выращенные дома овощи и фрукты не так просто выбросить.

  • Выберите неделю, чтобы записать все, что вы выбрасываете. Это даст вам обзор количества выбрасываемых продуктов питания и идеи, что можно улучшить.

  • Помните о значении дат на упаковке: kõlblik kuni означает, что продукт безопасен для употребления до указанной даты (например, для мяса и рыбы); parim enne относится к дате, до которой сохраняется надлежащее качество продукта (продукты можно безопасно употреблять даже после нее).

  • Когда вы покупаете новые продукты в магазине, кладите все старые продукты в переднюю часть шкафа/холодильника, а новые продукты – в заднюю.

Перед походом в магазин:

  • Спланируйте покупки: подготовьте меню на неделю и список покупок. Проверьте, какие продукты из необходимых уже у вас есть.

  • Чтобы составить недельное меню, вам также необходимо спланировать размеры порций еды, чтобы не покупать слишком много.

  • Составляя список покупок, учитывайте сезон и свои планы. Например, летом люди больше передвигаются и меньше готовят дома.

В магазине:

  • Не ходите в магазин натощак и придерживайтесь списка покупок. Из-за импульсивных покупок домой приносят слишком много еды, которую потом не едят.

  • По возможности покупайте продукты (в том числе приправы и т. д.) на развес. В этом случае вы сможете купить необходимое количество.

  • Покупайте фрукты и овощи необычного вида (например, кривые огурцы, неровный картофель и т. д.). Многие фрукты и овощи выбрасывают, потому что их размер, форма или цвет не соответствуют тому, как они „должны“ выглядеть. Покупая их, вы посылаете производителям продуктов питания сигнал о том, что цените фрукты и овощи всех размеров и форм, а также сокращаете рост пищевых отходов и потерь.

  • Будьте реалистичнее. Для проживания в одиночестве не требуется такого же количества еды, как для большой семьи. Покупая дешевые продукты, расфасованные в больших количествах (например, хлеб/булка, фрукты), подумайте, успеете ли вы съесть всю еду, прежде чем она испортится. Если нет возможности купить меньшее количество, подумайте, как хранить продукты подольше.

Хранение продуктов:

  • Храните продукты согласно условиям, указанным на упаковке (с соблюдением температуры, освещенности, влажности и т. д.).

  • Засушивание продуктов – один из старейших методов консервирования. Еще древние люди сушили фрукты, ягоды, грибы и травы, чтобы сохранить их на зиму.

  • Если вы приготовили большее количество еды, чем планировалось, остатки можно положить в морозилку и позже разогреть.

  • По возможности помещайте продукты питания (в том числе крупы, например овсянку и т. д.) в вакуумную упаковку – это существенно продлевает срок их хранения. Различные аппараты для вакуумной упаковки доступны как в обычных, так и в интернет-магазинах. Свежий хлеб можно хранить при комнатной температуре (+25–25С) в течение двух суток. Хлеб в вакуумной упаковке можно хранить при комнатной температуре восемь дней. Мука, кофе, чай, орехи, печенье, макароны и рис могут храниться при комнатной температуре до 120 дней. В вакуумной упаковке – 360 дней. Свежую рыбу можно хранить в холодильнике 1–3 дня, при хранении в вакуумной упаковке – 4–6 дней. Сырое мясо можно хранить в холодильнике 2–3 дня, в вакуумной упаковке – 6–9 дней.

  • Если в морозилке больше нет места, сложите лишние продукты – например котлеты – в банку и закрутите крышку. Важно, чтобы продукты в чистой банке были горячими и герметично закрывались. Когда они остывают, в банке создается вакуум, поэтому бактерии там не развиваются.

  • Избегайте порчи ягод. Храните ягоды в оригинальной упаковке с отверстиями для воздуха и мойте их только тогда, когда вы действительно собираетесь их использовать. Срок жизни ягод можно продлить на несколько дней, если промыть их в уксусной воде: три части воды и одна часть уксуса. Высушите ягоды, прежде чем положить их обратно в коробку. Бояться этой хитрости не стоит, ведь уксусная вода не влияет на вкус ягод.

  • Снимите упаковку с твердого сыра и заверните его в тонкий слой марли. Циркуляция воздуха помогает сыру оставаться свежим.

  • Овощи вымойте, обсушите и заверните в бумажное полотенце, которое впитывает влагу и предотвращает увядание.

  • С травами можно обращаться так же, как с цветами – например, базилик смело можно поставить в вазу, наполненную водой, и хранить в холодильнике. Еще один трюк – мелко нарезать травы, добавить немного оливкового масла или воды и хранить их в морозильной камере в лотке для кубиков льда. При необходимости можно быстро взять и добавить кубик зелени, например, в суп. Травы также можно сушить.

  • Корнеплоды можно сохранить, если их не мыть сразу и хранить в бумажном пакете в прохладном месте.

  • Сбрызните листовые овощи и зелень водой, заверните в полиэтиленовый пакет и поставьте в холодильник. Они останутся свежими и хрустящими в течение недели.

  • И чеснок, и лук лучше сохраняются при комнатной температуре и в темноте. Например, положите их в бумажный пакет с отверстиями для воздуха.

  • Не рекомендуется хранить фрукты и овощи в полиэтиленовых пакетах, так они быстрее портятся.

  • Храните фрукты отдельно от овощей. Яблоки, груши, сливы, абрикосы и др. выделяют газ этилен, который значительно ускоряет созревание и перезревание плодов. Также стоит хранить лук и картофель отдельно, их сочетание ускоряет порчу обоих продуктов.

  • Чтобы бананы не покрывались пятнами так быстро, оберните конец грозди пищевой пленкой. Так вы замедлите их перезревание и при этом сохраните свежесть.

  • Храните помидоры при комнатной температуре, а не под прямыми солнечными лучами. Можно положить их в холодильник, это замедлит процесс созревания.

Приготовление еды

  • Кладите на тарелку меньше еды, при необходимости вы всегда можете добавить. Также полезно использовать тарелки меньшего размера.

  • Следите за тем, сколько обычно ест ваш ребенок, и не давайте ему слишком большие порции. Учите детей класть себе столько, сколько они смогут съесть.

  • Не открывайте новую упаковку с едой, пока не израсходуете старую.

  • Используйте сначала те продукты, которые вы купили раньше всего, или продукты с наиболее ранним сроком годности.

  • Проверьте продукты дома и приготовьте еду на основе тех, срок годности которых истекает.

  • Составьте список продуктов, находящихся в морозильной камере, и запишите их срок годности. Вы можете прикрепить список к дверце морозильной камеры, чтобы получить представление о продуктах в ней.

  • При приготовлении еды старайтесь создавать как можно меньше пищевых отходов. Например, кожура огурцов и картофеля очень хорошо сочетается с подрумяненными стеблями брокколи. Они также подходят для соусов, супов-пюре, воков. Еще лучше приготовить брокколи с относительно длинной ножкой в соленой воде, слив воду, добавить немного сливочного масла и съесть целиком вместе с плодоножкой. Цедру цитрусовых можно добавлять для ароматизации домашнего бульона, это придает еде вкус и пикантность.

  • Вы можете использовать старые и мягкие фрукты и овощи в смузи или пирогах; сушеные овощи можно использовать в супах и т. д.

  • Листья молодых растений – свежие и вкусные. В следующий раз отложите верхушки моркови, промойте и нарежьте их в салат. Если в сыром виде их вкус кажется слишком резким, можно обжарить на сковороде вместе с другими овощами. Верх моркови также можно измельчить в суп или рагу.

  • Если буханка хлеба или булки пролежала в кухонном шкафу неделю и со временем подсохла, выбрасывать ее пока не стоит. Подсушенный хлеб можно использовать в фарше для котлет, в супе или хлебном соусе. Либо опустите подсушенный хлеб под водопроводную воду и держите до тех пор, пока корочка не пропитается водой. По возможности избегайте попадания большого количества воды на разрезанную часть хлеба, потому что внутренняя часть намокает быстро. Далее поставьте хлеб в духовку, разогретую до 150–160 градусов, и готовьте 6–12 минут. Во время приготовления горячий пар увлажняет хлеб изнутри, и он снова станет воздушным, а корочка получится хрустящей.

Источник: Проект „Потребляй с умом“

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