Килограммы еды – в помойке: эстонские семьи выбрасывают по 26 кг продуктов на человека в год

Кладите на тарелку меньше еды, при необходимости вы всегда можете добавить. Также полезно использовать тарелки меньшего размера.

Следите за тем, сколько обычно ест ваш ребенок, и не давайте ему слишком большие порции. Учите детей класть себе столько, сколько они смогут съесть.

Не открывайте новую упаковку с едой, пока не израсходуете старую.

Используйте сначала те продукты, которые вы купили раньше всего, или продукты с наиболее ранним сроком годности.

Проверьте продукты дома и приготовьте еду на основе тех, срок годности которых истекает.

Составьте список продуктов, находящихся в морозильной камере, и запишите их срок годности. Вы можете прикрепить список к дверце морозильной камеры, чтобы получить представление о продуктах в ней.

При приготовлении еды старайтесь создавать как можно меньше пищевых отходов. Например, кожура огурцов и картофеля очень хорошо сочетается с подрумяненными стеблями брокколи. Они также подходят для соусов, супов-пюре, воков. Еще лучше приготовить брокколи с относительно длинной ножкой в соленой воде, слив воду, добавить немного сливочного масла и съесть целиком вместе с плодоножкой. Цедру цитрусовых можно добавлять для ароматизации домашнего бульона, это придает еде вкус и пикантность.

Вы можете использовать старые и мягкие фрукты и овощи в смузи или пирогах; сушеные овощи можно использовать в супах и т. д.

Листья молодых растений – свежие и вкусные. В следующий раз отложите верхушки моркови, промойте и нарежьте их в салат. Если в сыром виде их вкус кажется слишком резким, можно обжарить на сковороде вместе с другими овощами. Верх моркови также можно измельчить в суп или рагу.