Килограммы еды – в помойке: эстонские семьи выбрасывают по 26 кг продуктов на человека в год
Просроченное молоко, которое не успели выпить, запас крупы, у которой истек срок годности и которая так и не пригодилась, недоеденный обед, который уже три дня стоит в холодильнике и скоро отправится в мусорное ведро – все это такие бытовые, на первый взгляд, мелочи, знакомые каждой семье. Однако из этих мелочей складываются шокирующие цифры: жители страны выбрасывают пригодной еще еды на сотни евро. Как этого избежать, узнавала „МК-Эстония“.
Многие удивятся, но больше всего еды выбрасывают вовсе не супермаркеты или рестораны, а простые люди!
Те самые, которые, казалось бы, должны бережно расходовать то, что приобрели за свои собственные деньги – тем более, что 31 октября весь мир отмечал День экономии продуктов.
Вред семьям и окружающей среде
„Согласно исследованию, проведенному в 2020 году, жители Эстонии выбрасывают 26 кг продуктов питания на человека, или 63 кг на семью в год. Это может показаться не такой уж большой цифрой по сравнению с одним рестораном или магазином, но если умножить это на количество жителей и домохозяйств Эстонии, то получится очень внушительная сумма, которая в абсолютном выражении превышает количество продуктов, выбрасываемых в ресторанах и магазинах“, – заявляет Эвелин Пийрсалу, старший эксперт Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды.
Как сказал порталу ERR министр климата Кристен Михал, потребность в продуктах питания растет, но тонны высококачественной еды по-прежнему выбрасываются впустую.
„Неразумно платить дважды: покупать еду, а затем снова тратить деньги на вывоз выброшенных продуктов. Кроме того, перепроизводство наносит ущерб окружающей среде, а возникновение отходов частично приводит к климатическим проблемам. Надо действовать разумно, это будет на пользу как семейному кошельку, так и окружающей среде, а также климату“, – сообщил Михал.
Недоедающих стало больше
Такой бездумный расход продуктов тем более удивителен, что в Эстонии – немало людей, которым этих самых продуктов не хватает. Они вынужденны искать помощь у различных благотворительных организаций, которые сами сейчас получают меньше поддержки от спонсоров.
„Статистики за октябрь у меня на данный момент нет, но по состоянию на конец августа в бесплатных столовых Армии Спасения горячее питание в месяц получали в среднем 2603 человека. За месяц продуктовые наборы или хлебную помощь получили 1012 человек, – рассказывает программный ассистент Армии Спасения Эвелин Аавик. – За последние годы увеличилось число людей, нуждающихся в помощи. До пандемии COVID, а также экономического и энергетического кризиса нашими клиентами были в основном бездомные и пенсионеры. В последние несколько лет за помощью стали обращаться также малообеспеченные семьи и люди, потерявшие работу из-за кризиса“.
Столовые Армии Спасения, по словам Аавик, могут накормить нуждающихся благодаря финансовым пожертвованиям.
„Некоторые магазины и малые предприятия также любезно жертвуют продукты питания, которые мы затем раздаем людям, – объясняет Эвелин Аавик. – Действительно, поддержка, которую мы раньше получали в виде продуктов питания, уменьшилась, но мы понимаем, что сейчас всем тяжело“.
127 кг пищевых отходов на человека
Исследование пищевых отходов и продовольственных потерь в Эстонии и их причин проводилось на всех этапах цепочки поставок продуктов питания, включая домашние хозяйства, сектор общественного питания, торговлю, пищевую промышленность и первичное производство (сельское хозяйство и рыбоводство).
Результаты исследования отражают результаты, полученные в ходе анализа данных, собранных в процессе детального исследования, которое было проведено в 2020 году, и данных национальной отчетности по отходам в 2019 году.
По результатам исследования можно сказать, что ежегодно в Эстонии образуется около 167 000 тонн пищевых отходов. В пересчете на человека и с учетом всей цепочки поставок, на одного жителя Эстонии в год образуется 127 кг пищевых отходов.
Почти половина их них образуется в домашних хозяйствах, 19% – в пищевой промышленности, 14% – в первичном производстве, 12% – в торговле и 6% – в сфере общественного питания.
Половина пищевых отходов – то есть примерно 84 000 тонн в год – представляет собой пищевые потери или продукты питания, выбрасываемые человеком.
Наибольшая доля потерь продовольствия приходится на домохозяйства (41%), наименьшая – на пищевую промышленность (4%). Общая стоимость пищевых отходов во всей цепочке поставок оценивается в 164 миллиона евро в год.
Сотни евро на ветер
Старший эксперт Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды Эвелин Пийрсалу говорит, что семьи отправляют килограммы еды в мусор по разным причинам. И одна из целей исследования – выявить их.
Различные типы домохозяйств (всего 104) в течение двух недель вели дневник пищевых отходов с указанием количества и причин их образования.
По результатам исследования можно сказать, что в эстонских домохозяйствах образуется в общей сложности 81 000 тонн пищевых отходов в год, из которых 42%, или примерно 34 000 тонн, составляют продовольственные потери.
По данным этого исследования, один человек в домохозяйстве производит примерно 61 кг пищевых отходов в год, из которых чуть меньше половины, или 26 кг, можно считать продовольственными потерями.
В среднем на одно домохозяйство в год образуется 149 кг пищевых отходов и 63 кг пищевых потерь.
По сравнению с результатами предыдущего аналогичного исследования, которое проводилось в 2014 году, увеличилось количество образующихся в домохозяйствах пищевых отходов, а также доля в них пищевых потерь (13% и 33% соответственно). Таким образом, можно сказать, что по мере роста доходов эстонские семьи начали выбрасывать больше продуктов питания.
В денежном выражении одно эстонское домохозяйство выбрасывает продуктов питания в среднем на 180 евро, а семьи с детьми – до 220 евро. В общей сложности в качестве пищевых отходов домохозяйства выбрасывают продуктов питания на сумму около 98 миллионов евро в год.
У богатых – меньше продуктовых потерь
Результаты исследования показывают, что основная причина продовольственных потерь в домохозяйствах – испортившиеся продукты и блюда. Испортившуюся еду выбрасывали почти в половине случаев (49%). Ту еду, что простояла слишком долго (15%), или продукты, срок годности которых истек (11%), выбрасывали значительно реже.
Меньше еды было потеряно из-за того, что ее было приготовлено слишком много (6%), ее больше не хотелось есть (6%) или она оставалась на тарелке во время еды (5%). Доля продуктов, выброшенных по другим причинам, составила 7%.
Наиболее распространенными причинами, упоминаемыми в качестве других, были: еда упала или попала в раковину, еда оказалась невкусной, возникло нежелание есть определенные части (например, сало, желудок, куриная кожа, сердцевины яблок), продукты испортились по другим причинам (еда подгорела, ее облизал ребенок или домашнее животное) и т. д.
Исследование показало, что объем пищевых отходов и продовольственных потерь зависит от типа и дохода домохозяйства.
В пересчете на одно домохозяйство в семьях с детьми выбрасывают больше еды, чем в семьях без детей.
Но если считать на одного человека, то в семьях без детей – отходов больше, чем в тех, где детей нет.
Однако наибольшее количество пищевых отходов приходится на одиноких людей – причем как на молодых, так и на пожилых (в возрасте старше 65 лет).
Если смотреть на доход, то наибольшие потери продуктов питания были у домохозяйств со средним достатком.
В семьях с доходом на человека ниже среднего продовольственные потери коррелировались с доходом – чем он ниже, тем меньше отходов.
Однако те, у кого доход – выше среднего, выбрасывают меньше продуктов, чем семьи со средним достатком.
Одна из причин может состоять в том, что домохозяйства с более низким доходом покупают продукты со скидкой и, соответственно, с коротким сроком хранения, но не могут или не успевают съесть их вовремя, поэтому в конечном итоге теряют больше еды.
———————
Готовые блюда в пищевых отходах
Супы – 15%
Каши – 14%
Салаты –13%
Смесь готовых продуктов – 12%
Блюда из макарон – 10%
Десерты – 9%
Мясо и мясные продукты – 9%
Картофель – 7%
Блюда из риса и гречки – 5%
Бутерброды – 2%
Рыба и блюда из рыбы – 1%
Блюда их яиц – 1%
Соусы – 1%
Источник: Исследование пищевых отходов и продовольственных потерь в Эстонии
——————
Пищевые отходы в домохозяйствах по типам продуктов питания
Овощи – 32%
Остатки приготовленной еды – 23%
Фрукты и ягоды – 18%
Молочные продукты и яйца – 13%
Выпечка – 7%
Другие продукты – 3%
Мясо и мясные продукты – 3%
Сухие продукты – 2%
Рыба и рыбная продукция – 1%
Источник: Исследование пищевых отходов и продовольственных потерь в Эстонии
—————————
Полезные советы
Как выбрасывать меньше еды?
Общие рекомендации:
Создайте связь с едой – выращенные дома овощи и фрукты не так просто выбросить.
Выберите неделю, чтобы записать все, что вы выбрасываете. Это даст вам обзор количества выбрасываемых продуктов питания и идеи, что можно улучшить.
Помните о значении дат на упаковке: kõlblik kuni означает, что продукт безопасен для употребления до указанной даты (например, для мяса и рыбы); parim enne относится к дате, до которой сохраняется надлежащее качество продукта (продукты можно безопасно употреблять даже после нее).
Когда вы покупаете новые продукты в магазине, кладите все старые продукты в переднюю часть шкафа/холодильника, а новые продукты – в заднюю.
Перед походом в магазин:
Спланируйте покупки: подготовьте меню на неделю и список покупок. Проверьте, какие продукты из необходимых уже у вас есть.
Чтобы составить недельное меню, вам также необходимо спланировать размеры порций еды, чтобы не покупать слишком много.
Составляя список покупок, учитывайте сезон и свои планы. Например, летом люди больше передвигаются и меньше готовят дома.
В магазине:
Не ходите в магазин натощак и придерживайтесь списка покупок. Из-за импульсивных покупок домой приносят слишком много еды, которую потом не едят.
По возможности покупайте продукты (в том числе приправы и т. д.) на развес. В этом случае вы сможете купить необходимое количество.
Покупайте фрукты и овощи необычного вида (например, кривые огурцы, неровный картофель и т. д.). Многие фрукты и овощи выбрасывают, потому что их размер, форма или цвет не соответствуют тому, как они „должны“ выглядеть. Покупая их, вы посылаете производителям продуктов питания сигнал о том, что цените фрукты и овощи всех размеров и форм, а также сокращаете рост пищевых отходов и потерь.
Будьте реалистичнее. Для проживания в одиночестве не требуется такого же количества еды, как для большой семьи. Покупая дешевые продукты, расфасованные в больших количествах (например, хлеб/булка, фрукты), подумайте, успеете ли вы съесть всю еду, прежде чем она испортится. Если нет возможности купить меньшее количество, подумайте, как хранить продукты подольше.
Хранение продуктов:
Храните продукты согласно условиям, указанным на упаковке (с соблюдением температуры, освещенности, влажности и т. д.).
Засушивание продуктов – один из старейших методов консервирования. Еще древние люди сушили фрукты, ягоды, грибы и травы, чтобы сохранить их на зиму.
Если вы приготовили большее количество еды, чем планировалось, остатки можно положить в морозилку и позже разогреть.
По возможности помещайте продукты питания (в том числе крупы, например овсянку и т. д.) в вакуумную упаковку – это существенно продлевает срок их хранения. Различные аппараты для вакуумной упаковки доступны как в обычных, так и в интернет-магазинах. Свежий хлеб можно хранить при комнатной температуре (+25–25С) в течение двух суток. Хлеб в вакуумной упаковке можно хранить при комнатной температуре восемь дней. Мука, кофе, чай, орехи, печенье, макароны и рис могут храниться при комнатной температуре до 120 дней. В вакуумной упаковке – 360 дней. Свежую рыбу можно хранить в холодильнике 1–3 дня, при хранении в вакуумной упаковке – 4–6 дней. Сырое мясо можно хранить в холодильнике 2–3 дня, в вакуумной упаковке – 6–9 дней.
Если в морозилке больше нет места, сложите лишние продукты – например котлеты – в банку и закрутите крышку. Важно, чтобы продукты в чистой банке были горячими и герметично закрывались. Когда они остывают, в банке создается вакуум, поэтому бактерии там не развиваются.
Избегайте порчи ягод. Храните ягоды в оригинальной упаковке с отверстиями для воздуха и мойте их только тогда, когда вы действительно собираетесь их использовать. Срок жизни ягод можно продлить на несколько дней, если промыть их в уксусной воде: три части воды и одна часть уксуса. Высушите ягоды, прежде чем положить их обратно в коробку. Бояться этой хитрости не стоит, ведь уксусная вода не влияет на вкус ягод.
Снимите упаковку с твердого сыра и заверните его в тонкий слой марли. Циркуляция воздуха помогает сыру оставаться свежим.
Овощи вымойте, обсушите и заверните в бумажное полотенце, которое впитывает влагу и предотвращает увядание.
С травами можно обращаться так же, как с цветами – например, базилик смело можно поставить в вазу, наполненную водой, и хранить в холодильнике. Еще один трюк – мелко нарезать травы, добавить немного оливкового масла или воды и хранить их в морозильной камере в лотке для кубиков льда. При необходимости можно быстро взять и добавить кубик зелени, например, в суп. Травы также можно сушить.
Корнеплоды можно сохранить, если их не мыть сразу и хранить в бумажном пакете в прохладном месте.
Сбрызните листовые овощи и зелень водой, заверните в полиэтиленовый пакет и поставьте в холодильник. Они останутся свежими и хрустящими в течение недели.
И чеснок, и лук лучше сохраняются при комнатной температуре и в темноте. Например, положите их в бумажный пакет с отверстиями для воздуха.
Не рекомендуется хранить фрукты и овощи в полиэтиленовых пакетах, так они быстрее портятся.
Храните фрукты отдельно от овощей. Яблоки, груши, сливы, абрикосы и др. выделяют газ этилен, который значительно ускоряет созревание и перезревание плодов. Также стоит хранить лук и картофель отдельно, их сочетание ускоряет порчу обоих продуктов.
Чтобы бананы не покрывались пятнами так быстро, оберните конец грозди пищевой пленкой. Так вы замедлите их перезревание и при этом сохраните свежесть.
Храните помидоры при комнатной температуре, а не под прямыми солнечными лучами. Можно положить их в холодильник, это замедлит процесс созревания.
Приготовление еды
Кладите на тарелку меньше еды, при необходимости вы всегда можете добавить. Также полезно использовать тарелки меньшего размера.
Следите за тем, сколько обычно ест ваш ребенок, и не давайте ему слишком большие порции. Учите детей класть себе столько, сколько они смогут съесть.
Не открывайте новую упаковку с едой, пока не израсходуете старую.
Используйте сначала те продукты, которые вы купили раньше всего, или продукты с наиболее ранним сроком годности.
Проверьте продукты дома и приготовьте еду на основе тех, срок годности которых истекает.
Составьте список продуктов, находящихся в морозильной камере, и запишите их срок годности. Вы можете прикрепить список к дверце морозильной камеры, чтобы получить представление о продуктах в ней.
При приготовлении еды старайтесь создавать как можно меньше пищевых отходов. Например, кожура огурцов и картофеля очень хорошо сочетается с подрумяненными стеблями брокколи. Они также подходят для соусов, супов-пюре, воков. Еще лучше приготовить брокколи с относительно длинной ножкой в соленой воде, слив воду, добавить немного сливочного масла и съесть целиком вместе с плодоножкой. Цедру цитрусовых можно добавлять для ароматизации домашнего бульона, это придает еде вкус и пикантность.
Вы можете использовать старые и мягкие фрукты и овощи в смузи или пирогах; сушеные овощи можно использовать в супах и т. д.
Листья молодых растений – свежие и вкусные. В следующий раз отложите верхушки моркови, промойте и нарежьте их в салат. Если в сыром виде их вкус кажется слишком резким, можно обжарить на сковороде вместе с другими овощами. Верх моркови также можно измельчить в суп или рагу.
Если буханка хлеба или булки пролежала в кухонном шкафу неделю и со временем подсохла, выбрасывать ее пока не стоит. Подсушенный хлеб можно использовать в фарше для котлет, в супе или хлебном соусе. Либо опустите подсушенный хлеб под водопроводную воду и держите до тех пор, пока корочка не пропитается водой. По возможности избегайте попадания большого количества воды на разрезанную часть хлеба, потому что внутренняя часть намокает быстро. Далее поставьте хлеб в духовку, разогретую до 150–160 градусов, и готовьте 6–12 минут. Во время приготовления горячий пар увлажняет хлеб изнутри, и он снова станет воздушным, а корочка получится хрустящей.
Источник: Проект „Потребляй с умом“