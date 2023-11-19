19.11.2023, 12:49
Катри Райк: Кая Каллас должна уйти в отставку, отдохнуть, а затем пойти на европейские выборы(27)
ФОТО: | Delfi Meedia
Треть проголосовавших показали премьер-министру красный свет и воздержались от голосования, потому что другого кандидата не было. Исключение министра финансов, ближайшего союзника премьер-министра, из членов правления является еще одним красным флагом для премьер-министра.
„Каллас должна уйти в отставку, отдохнуть, а затем отправиться на европейские выборы. Все совершают ошибки, даже Кая Калла, пора это признать. И тогда понимание и уважение со стороны людей вернутся,“ - считает бывший мэр Нарвы, представитель Тартуского университета в Ида-Вирумаа Катри Райк.
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