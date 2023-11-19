Катри Райк: Кая Каллас должна уйти в отставку, отдохнуть, а затем пойти на европейские выборы

„Каллас должна уйти в отставку, отдохнуть, а затем отправиться на европейские выборы. Все совершают ошибки, даже Кая Калла, пора это признать. И тогда понимание и уважение со стороны людей вернутся,“ - считает бывший мэр Нарвы, представитель Тартуского университета в Ида-Вирумаа Катри Райк.