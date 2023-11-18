ВИДЕО | Марью Лауристин: научимся общаться с русскими, справимся и с итальянцами!

Русскоязычным теперь сложнее по политическим обстоятельствам уехать в Россию, что смягчило их позицию по отношению к переходу, однако эстонцы по-прежнему опасаются видеть людей с другим культурным фоном в своих школах.

“Переход к обучению на эстонском языке длится уже 25 лет, и ясно, что внастоящее время ускорение произошло не из-за какой-то кампании, а из-за реальных изменений в политической обстановке. Мы видим это здесь в Нарве лучше всего, когда прямо сейчас закрывается Нарвский мост. И совершенно ясно, что у учеников русских школ теперь нет варианта сказать: „Зачем я учу эстонский язык, если я поеду учиться в вуз в Россию?“. Это создает совершенно другую ситуацию“, - сказала профессор Лауристин.

По словам социолога, если русскоязычное население раньше старалось вообще не делать никакой выбор, то сейчас они стоят перед очень явным ценностным выбором - жить на востоке или на западе.“Если живешь на западе, значит, образование должно быть западным, и представления о жизни должны быть западными. Обучаясь в эстоноязычной школе, в более широком смысле - в эстонской школе, эти молодые люди с русским происхождением хотят прийти по своему мировоззрению в этот, так сказать, открытый мир, в сторону Запада. И я думаю, что это важный мотиватор“, - добавила Лауристин.