ВИДЕО | Марью Лауристин: научимся общаться с русскими, справимся и с итальянцами!(1)
На образовательном форуме в Нарве социолог и профессор Марью Лауристин, представившая свое новое исследование отношения населения к языковому переходу, заметила в интервью репортеру проекта “Молодежная медиа-лаборатория“ Андрею Терехову, что отношение эстонцев и русскоязычных к этому вопросу довольно различно.
Русскоязычным теперь сложнее по политическим обстоятельствам уехать в Россию, что смягчило их позицию по отношению к переходу, однако эстонцы по-прежнему опасаются видеть людей с другим культурным фоном в своих школах.
“Переход к обучению на эстонском языке длится уже 25 лет, и ясно, что внастоящее время ускорение произошло не из-за какой-то кампании, а из-за реальных изменений в политической обстановке. Мы видим это здесь в Нарве лучше всего, когда прямо сейчас закрывается Нарвский мост. И совершенно ясно, что у учеников русских школ теперь нет варианта сказать: „Зачем я учу эстонский язык, если я поеду учиться в вуз в Россию?“. Это создает совершенно другую ситуацию“, - сказала профессор Лауристин.
По словам социолога, если русскоязычное население раньше старалось вообще не делать никакой выбор, то сейчас они стоят перед очень явным ценностным выбором - жить на востоке или на западе.“Если живешь на западе, значит, образование должно быть западным, и представления о жизни должны быть западными. Обучаясь в эстоноязычной школе, в более широком смысле - в эстонской школе, эти молодые люди с русским происхождением хотят прийти по своему мировоззрению в этот, так сказать, открытый мир, в сторону Запада. И я думаю, что это важный мотиватор“, - добавила Лауристин.
Опрос общественного мнения также явно показал, что беспокойство родителей, говорящих на эстонском языке, относительно перехода отличается от беспокойств родителей, говорящих на русском языке.“Беспокойства родителей, говорящих на эстонском языке, скорее связаны с тем, что они не привыкли к ситуации, когда в одном и том же классе учатся дети с разными языками, разным культурным фоном. Некоторое опасение перед общением с культурой, отличной от собственной, довольно характерно для эстонцев. Я на это отвечаю, что давайте прежде всего научимся общаться с русскими, тогда мы справимся и с итальянцами. Я думаю, что взаимное общение и привыкание к людям из другой культуры, поиск общего языка и умение чувствовать себя свободно в такой среде - это полезно для обеих сторон,“ - сказала Лауристин.
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