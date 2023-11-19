ВИДЕО | Директор нарвской гимназии: мы нашли всех учителей, потому что мы - крутая школа!

“Мы нашли учителей по всем предметам. Мы очень рады этому, и это не было просто сделать. Это было сложно и даже несмотря на то, что в Ида-Вирумаа существует эта прибавка к зарплате, она не является волшебной палочкой, которая приведёт сюда лучших в мире учителей“, — отметила Кяосаар. По её словам, процесс набора персонала часто начинается с поиска собственных контактов, а учителя с удовольствием приходят в школу, вкоторой царит хорошая рабочая обстановка.

“Нужно приложить усилия, провести различные коммуникационные кампании, использовать свои связи и так далее. Но в конце концов, всё равно так,что учителя приходят, когда чувствуют вызов, когда видят определённую рабочую обстановку, организационную культуру. Нужно по-настоящему построить крутую школу, тогда учителя тоже придут“, — добавила Кяосаар.По мнению руководителя Нарвской гимназии, которая также консультирует министерство образования и науки по вопросам перехода на обучению наэстонском языке, государственная гимназия также может появиться и вЛаснамяэ.

“Если мы мечтаем о том, чтобы именно мы могли принимать это решение, то она может появиться. Потому что государственные гимназии независимы от местной политики. В государственных гимназиях можно проводить обучение по существу, несмотря на то, что происходит в местных органах власти, скорее исходя из педагогических вызовов, чем из политики. Так что я думаю, что это было бы хорошо“, — сказала Кяосаар.

Проект „Молодёжная медиа-лаборатория“ осуществляется образовательным имолодёжным объединением „Открытая Республика“ при поддержке Фонда Активных Граждан, из средств гранта Европейской Экономической Зоны иНорвегии на 2014–2021 годы, финансируемого Исландией, Лихтенштейном и Норвегией.

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