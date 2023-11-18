Последствие роста налогов: Elisa объявила о повышении цен, на очереди - продуктовые магазины

Elisa Eesti AS сегодня направила клиентам письмо, в котором сообщается, что в связи с повышением ставки налога с оборота на 2% они также поднимут цены на услуги. Компания отмечает в своем заявлении, что это нормативное изменение, предусмотренное государством, и его обязательно должны принять во внимание все предприниматели.

Изменения, связанные с повышением цен, вступят в силу с 1 января 2024 года для всех товаров и услуг и затронут всех клиентов. В компании подчеркивают, что в новую цену также включены дополнительные услуги по аренде, плата за обслуживание, тарифы. Это означает, что первые счета с новыми ценами будут выставлены в феврале.

Другие компании также заранее объявили об изменении цен

Большинство торговых сетей не будут повышать цены до повышения налога, то есть до нового года. В то же время торговая сеть Rimi заявила, что поскольку товаров много, повышение цен на менее чувствительные к ценам товары, например промышленные товары, может произойти в последние недели декабря. В Selver некоторые новые цены вступят в силу с декабря, но большая часть повышений цен произойдет с нового года.

Руководитель бухгалтерского учета Selver Кристьян Андерсони заявил, что цены на все продукты не изменятся одинаково из-за повышения ставки налога с оборота. Изменение цен руководствуется принципами ценообразования, используемыми в компании. „Цена на некоторые товары может вырасти более чем на 2%, при этом есть товары, цена которых не изменится“, - сказал Андерсон. Изменение цен регулируется таким образом, чтобы эффект от изменения цен не стал существеннее, чем эффект от повышения налога с оборота.

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