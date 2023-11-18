Кая Каллас переизбрана председателем Партии реформ, но треть реформистов ее не поддерживает

Места в правлении получили: Кристен Михал, Ханно Певкур, Юрген Лиги, Урмас Паэт, Урмас Клаас, Калле Лаанет, Марко Михкельсон, Марис Лаури, Эркки Кельдо, Айвар Сыерд, Урмас Круузе, Сигне Риисало и Андрес Сутт. Еще три члена правления были избраны от регионов - Маарья Метсак, Ирина Талвисте, Мадис Тимпсон.

Кая Каллас набрала 636 голосов (из 931 возможного) - треть реформистов ее не поддержали. На предыдущих выборах, то есть в 2020 году, Каллас получила 984 голоса. Интересно, что Кристен Михал, Ханно Певкур и Юрген Лиги получили больше голосов, чем Кая Каллас.