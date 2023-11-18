Рейтинг самых дорогих предприятий Эстонии возглавил Swedbank с 1,5 миллиардами евро. Кто еще туда вошел?
Первые три месте в рейтинге TOP101 самых дорогих предприятий Эстонии, который был составлен компанией Prudentia, занимающейся консультированием предприятий по вопросам купли-продажи, и фондовой биржей Nasdaq Tallinn, на основании данных по состоянию на конец 2022 года заняли Swedbank Eesti стоимостью 1,53 миллиарда евро, Enefit Green – 1,46 миллиарда евро и Luminor Bank – 1,35 миллиарда евро.
Swedbank Eesti возглавляет рейтинг TOP101 уже два года подряд. „Сильный и ответственный финансовый сектор особенно важен для экономического роста, когда экономика переживает сложные времена. Команда лучших специалистов Swedbank Eesti является для клиентов тем самым партнёром, который понимает бизнес своих клиентов, и вместе с клиентами находит лучшее для них решение. Наша цель – на всех этапах экономических циклов быть частью решения, а не частью проблемы“, – сказал Ээро Треуманн, член правления и руководитель сферы корпоративного банкинга Swedbank Eesti, получившего титул самого дорогого предприятия Эстонии.
По словам Иллара Каазика, ведущего партнёра фирмы Prudentia, являющейся инициатором составления рейтинга TOP101, единственная фирма, которая могла составить серьёзную конкуренцию двум первым очевидным лидерам рейтинга – Swedbank и Enefit Green – была холдинговая компания Infortar, занявшая в конечном итоге 13 место в рейтинге. „Итог мог бы быть другим в случае, если бы к моменту окончания срока предоставления данных компании удалось бы завершить запланированное IPO, и при этом её стоимость составила бы более 1,53 миллиарда евро“, – отметил Каазик. На следующий год Каазик прогнозирует жёсткую конкуренцию среди предприятий банковского сектора, компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, и новых участников фондовой биржи. По мнению Иллара Каазика, рейтинг нынешнего года хорошо отражает то, что происходит в экономике Эстонии и во всём нашем регионе, поскольку в процентном отношении больше всего за год потеряли в стоимости компании, занимающиеся транзитом, и компании сектора лесного хозяйства.
По словам руководителя биржи Nasdaq Tallinn Каарела Отса, как рейтинг TOP101 этого года, так и рейтинг самых дорогих технологических компаний Эстонии TechTOP показывает, что формирование ценностей компаний и отношения инвесторов коренным образом изменились. „Мне кажется, что маятник эмоций качнулся и стремительно движется от одной крайности к другой — если на протяжении многих лет в эйфорическом цикле роста наиболее важными казались красивый нарратив компании и её рост любой ценой, сегодня мы исходим из прибыли. Но, независимо от того, какими будут процентные ставки или какие решения примут или не примут политики, в будущем, как и сейчас, прогресс будет определяться амбициозными идеями предприимчивых людей и их готовностью идти на риск. Этот процесс часто сопровождается ростом и, чтобы им воспользоваться, есть два варианта – открыть собственный бизнес или инвестировать в уже существующие“, — сказал Отс.
Каарел Отс сказал также, что ТОП-101 самых дорогих предприятий Эстонии отличается от других бизнес-рейтингов, составляемых в Эстонии, тем, что при определении лучших учитываются не только показатели оборота, прибыли и роста. „Предприятиям предоставляется также чёткая обратная связь, касающаяся того, какими их видят и как их оценивают общество, среда и те, от кого зависит финансирование. При составлении рейтинга, Nasdaq Tallinn оценивает прозрачность предприятий исходя из показателей корпоративного управления (Corporate Governance), и эта оценка может повлиять на окончательную стоимость предприятия в пределах 20%“, – пояснил Отс.
В плане секторов в рейтинге TOP101 2023 года произошли изменения. Доля сектора недвижимости выросла примерно на 0,68 процентных пункта (п. п.), очевидно, в 2024 году в TOP эта тенденция изменится. Доля сектора природных ресурсов также выросла на 0,5 п. п. (RMK) благодаря высоким ценам на древесину. Транспортно-логистический сектор также вырос на 0,22 п. п. Тенденция к снижению наблюдается в производстве: например, в секторе потребительских товаров, куда входят прежде всего производители продуктов питания и напитков, – 0,48 п. п. Основная причина снижения в том, что некоторые компании-производители просто не вошли в рейтинг. В секторе энергоносителей также наблюдается нисходящая тенденция, причина которой в ситуации, сложившаяся из-за того, что AS Kirde Varad (VKG) не представило отчёт в установленный срок.
В TOP этого года в процентном отношении стоимость выросла больше всего у Tavid (127%), Infortar (88%), Eften Real Estate Fund 4 (65%). А потеряли в этом году в процентном отношении больше всех UPM-Kymmene (-28%), Nord Terminals (-26%) и Graanul Invest (-21%).
Общая стоимость всех предприятий TOP101 в 2023 году достигла 31 миллиарда евро, то есть, по сравнению с прошлым годом (29,6 миллиарда евро) выросла незначительно. ВВП Эстонии в 2022 году в текущих ценах составлял 36 миллиардов евро. Рост цен повлиял на рост ВВП в текущих ценах, при этом инфляция оказала сдерживающее воздействие на общую стоимость 101 самого дорогого предприятия Эстонии.
Минимальная стоимость, которой должно было обладать предприятие, чтобы войти в рейтинговую таблицу TOP101, в этом году составила 84,25 миллиона евро, то есть по сути не изменилась по сравнению с прошлым годом (84,36 миллиона евро). В этом году в TOP вошли 9 компаний, стоимость которых превысила магическую отметку в 1 миллиард евро, это на одну компанию больше, чем в прошлом году. В TOP101 2023 не вошли такие известные предприятия как AS Kirde Varad (VKG), AS Tiigi Keskus и Circle K, поскольку их отчёты не были представлены к началу периода составления рейтинга (15 октября 2023 г.). В рейтинг также не попали, к примеру, AS Maag Grupp и AS Liviko.
Prudentia Tallinn в сотрудничестве с Nasdaq Tallinn уже пятый год подряд составляет рейтинг самых дорогих предприятий Эстонии TOP101 с целью продвижения и освещения эстонского рынка капитала и вклада эстонских предпринимателей в устойчивое развитие экономики Эстонии. Эстонские предприниматели создают рабочие места и обеспечивают необходимые для существования государства налоговые поступления. Изменение состава списка 101 самого дорогого предприятия и их общей стоимости говорит о том, куда мы идём, и что ждёт впереди.
С полным списком самых дорогих предприятий Эстонии по состоянию на 2023 год, вошедших в рейтинг TOP101, можно ознакомиться на сайте www.top101.ee. Подробный обзор рейтинга вместе с дополнительными материалами и интервью будет опубликован также в Delfi Ärileht в рубрике TOP101 и в журнале Magnaat.