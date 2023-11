Рейтинг самых дорогих предприятий Эстонии возглавил Swedbank с 1,5 миллиардами евро. Кто еще туда вошел?

Минимальная стоимость, которой должно было обладать предприятие, чтобы войти в рейтинговую таблицу TOP101, в этом году составила 84,25 миллиона евро, то есть по сути не изменилась по сравнению с прошлым годом (84,36 миллиона евро). В этом году в TOP вошли 9 компаний, стоимость которых превысила магическую отметку в 1 миллиард евро, это на одну компанию больше, чем в прошлом году. В TOP101 2023 не вошли такие известные предприятия как AS Kirde Varad (VKG), AS Tiigi Keskus и Circle K, поскольку их отчёты не были представлены к началу периода составления рейтинга (15 октября 2023 г.). В рейтинг также не попали, к примеру, AS Maag Grupp и AS Liviko.