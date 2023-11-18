Более тысячи компаний оштрафованы из-за непредставленных отчетов, некоторым угрожает удаление из регистра

Недавно вступили в силу поправки к закону, которая обязывает компании своевременно подавать отчет за финансовый год. В противном случае компания обязана выплатить штраф или будет исключена из коммерческого регистра.

По словам Элизабет Маст, советника по связям с общественностью Министерства юстиции, своевременная подача отчетов за финансовый год вызывает беспокойство, а в предыдущие годы участились случаи, когда их не представляли. „Финансовые годовые отчеты, представляемые в срок, помогают оценить жизнеспособность компании как для партнеров, так и для кредиторов, а это важно для обеспечения надежной деловой среды“, — сказала Маст Ärileht в начале июня .

Она добавила, что 1 февраля 2023 года вступили в силу поправки в Закон о коммерческом регистре, а наиболее крупные изменения связаны с более быстрым удалением из регистра и штрафами для тех юридических лиц, которые не выполняют свои обязательства по отчетности.

Предупреждение получили более восьми тысяч компаний

Теперь настало время выписывать штрафы. Регистровый отдел уездного суда оштрафовал 1349 компаний за несвоевременное представление годового отчета. Штраф выплатили пока лишь 230 компаний. 8234 компании получили штрафные предупреждения.

Около 11 004 компаний были предупреждены о полном удалении из регистра. Начато более 19 тысяч производств по надзору, после надзора отчеты представили 5824 компании.

„В связи с тем, что у компаний есть три месяца на устранение недочетов после вынесения предупреждения об исключении из регистра (оно началось осенью), записи об удалении в регистр до сих пор не внесены, поскольку срок устранения недочетов еще не подошел к концу,“ - прокомментировала представитель Центра регистров и информационных систем (RIK) Хейлика Куч.

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