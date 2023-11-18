Связанная с эстонской биржевой компанией фирма работает над проектом в Крыму

В этом году Domina подписала договор о сотрудничестве с курортно-гостиничным кластером „Лучи“ и российскими гостиничными операторами Alean Collection и AZIMUT Hotels, в рамках которого в Анапе на площади в 31 гектар к 2029 году должен появиться гостиничный комплекс на тысячи номеров.

Для управления проектами в октябре прошлого года, т.е. через несколько месяцев после начала войны в Украине, была зарегистрирована российская компания Domina Management. Уже через год ее управляющий партнер Владимир Маслов объявил о том, что компания планирует расширяться не только на юге России, но и имеет виды на аннексированный Крым.

„У Domina есть планы по поводу расширения. Мы сейчас растем, у нас есть несколько хороших значимых клиентов, с которыми мы сотрудничаем по поводу создания и проектирования новых отелей. Что важно – это отели большие, более 400 номеров, и находятся они в курортной зоне. Мы на данный момент работаем по проекту в Крыму. Надеюсь, выйдем на проект в Геленджике. Мы работаем с несколькими возможными направлениями в республиках Северного Кавказа“, – рассказал Владимир Масло в РБК-Кубань .

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