Сотрудница завода, сократившего 20 человек: мы ушли из-за не самого лучшего отношения руководства(3)
В Ласнамяэ и Мустамяэ прекращают работу заводы Reimax Electronics – производство переезжает в Сауэ. По словам руководителя компании, с предприятия пришлось сократить тех, кто не согласен ездить на новое место. Однако Деловым ведомостям стали известны другие подробности.
По словам технолога завода Лийны Кангур, которая была там также уполномоченной по трудовой среде, Сисаск озвучил не все причины, по которым работники не согласились с переездом.
„О переезде было известно давно“, – сказала она „Деловым ведомостям“. – Мы начали готовиться к этому морально, такого, что кто-то не собирался переезжать, вообще не было“.
Однако два месяца назад оказалось, что меняется не только месторасположение завода, но и условия труда: если раньше рабочий день начинался в промежутке с семи до восьми часов утра, то теперь – строго в семь, так как новый завод находится за чертой Таллинна.
Такой график не подходит, например, молодым родителям, поскольку детские сады только открываются в семь, привела пример Кангур. По ее словам, руководство не стало обсуждать с работниками более гибкие условия, в итоге она ушла с предприятия – не из-за нового адреса, а из-за „неприглядного отношения нового руководства“.
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