Сотрудница завода, сократившего 20 человек: мы ушли из-за не самого лучшего отношения руководства

По словам технолога завода Лийны Кангур, которая была там также уполномоченной по трудовой среде, Сисаск озвучил не все причины, по которым работники не согласились с переездом.

„О переезде было известно давно“, – сказала она „Деловым ведомостям“. – Мы начали готовиться к этому морально, такого, что кто-то не собирался переезжать, вообще не было“.

Однако два месяца назад оказалось, что меняется не только месторасположение завода, но и условия труда: если раньше рабочий день начинался в промежутке с семи до восьми часов утра, то теперь – строго в семь, так как новый завод находится за чертой Таллинна.

Такой график не подходит, например, молодым родителям, поскольку детские сады только открываются в семь, привела пример Кангур. По ее словам, руководство не стало обсуждать с работниками более гибкие условия, в итоге она ушла с предприятия – не из-за нового адреса, а из-за „неприглядного отношения нового руководства“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.