18.11.2023, 09:55
ТОП зарплат: в каких строительных компаниях платят больше всего?(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Средняя заработная плата в строительной сфере за год выросла почти на 18%, но во многих компаниях рост был еще выше. Инфобанк Äripäev составил рейтинг крупнейших строительных компаний Эстонии на основе средней зарплаты за последние четыре квартала: у лучших она превышает 5000 евро, а у некоторых едва достигает 1000 евро, пишет dv.ee.
Средняя заработная плата в строительном секторе в третьем квартале составила 1974 евро и выросла на 17,9% по сравнению с предыдущим годом. Рост средней заработной платы за последние четыре квартала составлял в среднем 4,2% в квартал.