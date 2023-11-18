Экономика
18.11.2023, 09:55

ТОП зарплат: в каких строительных компаниях платят больше всего?

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ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Средняя заработная плата в строительной сфере за год выросла почти на 18%, но во многих компаниях рост был еще выше. Инфобанк Äripäev составил рейтинг крупнейших строительных компаний Эстонии на основе средней зарплаты за последние четыре квартала: у лучших она превышает 5000 евро, а у некоторых едва достигает 1000 евро, пишет dv.ee.

Средняя заработная плата в строительном секторе в третьем квартале составила 1974 евро и выросла на 17,9% по сравнению с предыдущим годом. Рост средней заработной платы за последние четыре квартала составлял в среднем 4,2% в квартал.

Смотрите полный топ на dv.ee.

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