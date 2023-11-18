ТОП зарплат: в каких строительных компаниях платят больше всего?

Средняя заработная плата в строительной сфере за год выросла почти на 18%, но во многих компаниях рост был еще выше. Инфобанк Äripäev составил рейтинг крупнейших строительных компаний Эстонии на основе средней зарплаты за последние четыре квартала: у лучших она превышает 5000 евро, а у некоторых едва достигает 1000 евро, пишет dv.ee.