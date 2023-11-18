Каллас: без знания государственного языка нельзя работать в школе

„Министерство образования не знает точных цифр [сколько учителей может уйти], потому что оно не является владельцем школ. Сегодня я услышала в Нарве, что потенциально могут уйти 96 из 400 учителей. В Таллинне, вероятно, их больше, но всё равно речь идёт о паре сотен, которые планируют уйти из-за того, что их уровень знания языка не соответствует требованиям. Они не могут работать даже в качестве помощников учителя, потому что работать нужно на эстонском языке. Знание эстонского языка в любом случае является фундаментальным для продолжения работы в образовательной системе. Без знания эстонского языка в этой должности просто нельзя работать,“ - подчеркнула Каллас.

Относительно будущего министр образования высказалась с оптимизмом, поскольку переход к единой системе образования обеспечит равные возможности для национальных меньшинств.

“Я надеюсь на то, что дети, которые начнут обучение на эстонском языке 1 сентября [2024] и закончат основную школу через 9 лет, будут учиться на эстонском языке всё это время, и они смогут поступить в гимназии или профессиональные учебные заведения на равных условиях с выпускниками других эстонских школ. Сегодня этого не происходит. Большая часть из них либо вообще не может поступить, потому что они недостаточно знают эстонский язык, либо они поступают в гимназии в последних рядах, потому что им гораздо сложнее поступить на базе русскоязычной основной школы.Мне бы хотелось, чтобы все дети имели равные возможности,“ - сказала Каллас.

“Молодёжь, верьте в себя, вы действительно справитесь с этим! Я тоже училась на иностранном языке и знаю, что первые недели бывают слезы-слезы-слезы, такое ощущение, что ничего не получается, но где-то через месяц уже становится немного проще, через триместр уже в два раза легче, а к концу первого года вы уже чувствуете, что выживете и переживёте следующий учебный год,“ - добавила она.

Проект „Молодёжная медиа-лаборатория“ осуществляется образовательным и молодёжным объединением „Открытая Республика“ при поддержке Фонда Активных Граждан, из средств гранта Европейской Экономической Зоны и Норвегии на 2014–2021 годы, финансируемого Исландией, Лихтенштейном и Норвегией.