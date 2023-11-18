В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка

ДТП случилось в 17:22 на регулируемом пешеходном переходе по адресу Мяннику теэ, 32, когда 37-летний мужчина на автомобиле Audi 80 наехал на двух пешеходов - 42-летнюю женщину и 12-летнюю девочку, переходивших дорогу на запрещающий сигнал светофора.