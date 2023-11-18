18.11.2023, 08:38
В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу, 17 ноября, в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина и ребенок, пишет rus.err.ee.
ДТП случилось в 17:22 на регулируемом пешеходном переходе по адресу Мяннику теэ, 32, когда 37-летний мужчина на автомобиле Audi 80 наехал на двух пешеходов - 42-летнюю женщину и 12-летнюю девочку, переходивших дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Пострадавших доставили в больницу.