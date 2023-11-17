Новости Эстонии
17.11.2023, 20:54

Минюст РФ объявил „иноагентом“ журналиста Delfi Илью Бера

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Ilya Ber
Ilya Ber
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Журналист и фактчекер Илья Бер, работающий в редакции расследований и фактчекинга портала Delfi, попал в список „иностранных агентов“

По мнению Минюста РФ, Илья Бер распространял недостоверную информацию о политике и решениях российских властей, участвовал в создании публичных сообщений и материалов иноагентов, а также „участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами“.

В 2008-2019 годах Бер был главным редактором игры „Кто хочет стать миллионером?“ на Первом канале, также он основал фактчекинговый проект „Проверено.Медиа“..

В январе 2023 года Минюст РФ объявил иноагентом живущего в Эстонии музыкального критика Артемия Троицкого, а в апреле 2023 года - журналиста Сергея Ковальченко, регулярно пишущего статьи для рубрики „Мнение“ на RusDelfi.

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