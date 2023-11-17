Учителей не устроило предложение госпримирителя, новая забастовка может состояться уже в декабре

По словам главы Союза работников образования Реэмо Вольтри, забастовка, скорее всего, пройдет до конца этого года.

Согласно предложению, в 2024 году у учителей общеобразовательных школ, которые отвечают квалификационным требованиям к педагогу, минимальная зарплата повысилась бы на 76 евро (4,3%) и составила бы 1825 евро в месяц.

У тех учителей, которые не имеют квалификацию педагога, эти суммы составили бы 31 евро (1,77%) и 1780 евро.

Союз работников образования признал, что работа госпримирителя в сложившейся ситуации была сложной, однако принять его предложения учителя не могут.

„На данный момент совет Союза работников образования решил, что мы не можем принять это предложение. Потому что мы не видим долгосрочной перспективы в планах этого правительства, и это не дает нам никакой уверенности в будущем“, - заявил Вольтри.

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